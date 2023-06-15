Fatih Erbakan: 57 Müslüman ülke bir araya gelmeli

“Türkiye’nin NATO ve Avrupa Birliği gibi güçlere bel bağlamak yerine Türkiye’nin öncülüğünde 57 Müslüman ülkenin birleşmesiyle çok daha güçlü hale geleceğini söyleyen Erbakan, “57 Müslüman ülkenin Türkiye’nin öncülüğünde bir araya gelmesin istiyoruz. Kuvvetin değil hakkın üstün tutulduğu, güçlünün haklı sayıldığı değil, haklının güçlü sayıldığı bir dünyanın kurulması için adımlar atacağız. Müslüman ülkelerle iş birliği yapıp da ne yapacaksın diyenlere söylüyorum. Dünyadaki petrol ve doğalgaz kaynaklarının çoğunluğu Müslüman ülkelerde. Dünyadaki toplam Uranyumun yüzde 40’ı bu Müslüman ülkelerin elinde. Dünyadaki altın, gümüş, krom gibi madenlerin yarısı bu 57 Müslüman ülkenin kontrolünde. Dünyadaki su kaynaklarının yarısından fazlası bu Müslüman ülkelerin ellerinde. Türkiye için Muazzam bir pazar konumunda olan ülkeler bunlar. Biz 57 Müslüman ülke ortak hareket edersek, bu kaynakları bu güzellikleri zulme karşı sömürüye karşı kullanırsak o zaman zalimler karışımızda diz çökmek zorunda kalır. Avrupa Birliği NATO gibi güçlere bel bağlamak yerine kendi gücümüzle biz 57 Müslüman ülke olarak mücadele etmek istiyoruz.”