Erciyes Dağı'nda mahsur kalan dağcı kurtarıldı

Bulunduğu yerden indirilen dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kayseri'de Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yaparken mahsur kalan dağcı O.G.C, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen JAK, AFAD ve UMKE ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından dağcıya ulaştı. Dağcı ekiplerce güvenli şekilde kurtarıldı.
Kayseri'de, Erciyes Dağı'na tırmanırken mahsur kalan dağcı kurtarıldı.
Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapmak isteyen dağcı O.G.C, tırmanışa devam edemeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu dağcıya ulaştı.
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