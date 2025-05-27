Erdoğan: Görevi kötüye kullananın gözünün yaşına bakmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin beklentilerine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun parçası olan ve devletin saygınlığına gölge düşüren hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını söyledi. Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Devlet demek; düzen, nizam, intizam demektir" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasında “Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü” imzalandı. Külliye’deki imza töreninde açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin düzenlenmesiyle nitelikli eğiticilerin yetiştirilmesini öngören bu protokol, kamuda etik bilincin yaygınlaştırılması noktasında önemli bir rol üstlenecektir” ifadelerini kullandı.
KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ
DEVLET DEMEK DÜZEN DEMEKTİR
MİLLETİN HAKKINI ÇİĞNETMEYİZ
Kimsenin mevzuattaki boşluklardan faydalanarak “Ben yaptım oldu” diyerek milletin tek bir ferdinin bile hak ve hukukunu çiğnemesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, millete kamu hizmetlerini ulaştırmakla görevli kamu personelinin bu noktalarda azami hassasiyet göstermesini beklediğini dile getirdi. Kamunun yararını ilk planda tutan, hukuka ve etik davranış ilkelerine uyan, vatandaşın derdine derman olmak için uğraşan, üstün bir vazife şuuruyla çalışan her bir vatandaşın bu milletin başının üstünde yeri olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu arkadaşlarımı tebrik ediyor. Rabb’im kendilerinden razı olsun diyorum” diye konuştu.
‘Hamili kart yakınımdır’ zihniyetinden çok çektik
- Etik kuralların sadece kamu görevlilerinin riayet edecekleri düzenlemeleri hatta sınırlamaları ifade etmekte kalmadığını, aynı zamanda her kamu çalışanının işini hakkıyla yapmasını, devletine ve milletine hizmet etme şuuruyla hareket etmesini de sağladığını ifade eden Erdoğan, “Bu şuurun güçlendirilmesi için kamu idaresinde etik kuralları 2005’te belirleyerek uygulamaya aldık. Devlet mekanizmasının daha sağlıklı işlemesini sağlamak, devletin vatandaşımıza daha hızlı, verimli, nitelikli hizmet vermesini temin etmek için tüm adımları attık. Hamdolsun aradan geçen 20 yılda bu konuda ciddi bir bilgi birikimi ve uygulama örneği olmuştur” dedi.
TÜM SINAVLARDAN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK
- “Bizler yakın geçmişte bürokratik oligarşiden ‘Bugün git yarın gel’ anlayışından, ‘Hamili kart yakınımdır’ zihniyetinden çok çektik” diyen Erdoğan, kendisini vatandaştan üstün gören, vatandaşla muhatap olmaktan imtina eden, burnundan kıl aldırmayan kibir abidelerinin millete yıllarca kan kusturduğunu ifade etti. Erdoğan, “FETÖ gibi ihanet çetelerinin, terör örgütlerinin türlü şebekelerin devlet kadrolarına sızarak milletimizin geleceğine kastettiği günleri yaşadık. Milletimizden aldığımız destekle tüm bu zorlukların, sınavların, darbe teşebbüslerinin üstesinden alnımızın akıyla gelmeyi başardık” açıklamasında bulundu.
Makamlar gelip geçici
CİMER’e 2024’te 4,5 milyon başvuru
- 23 yıllık iktidarları boyunca kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, hizmet standartlarının yükseltilmesi, hizmete erişimin kolaylaştırılması için gece gündüz çalıştıklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Anayasa, yasa ve mevzuat düzeyinde yaptığımız düzenlemelerle kamuda verimliliği artırdık. Yeni kurumlar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) gibi yeni mekanizmalar ihdas ederek hak arama ve bilgi edinme yollarını genişlettik. 1994’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlattığımız devrim niteliğindeki Beyaz Masa uygulamasının daha modernini, CİMER ile tüm ülke genelinde hayata geçirmiş olduk. Vatandaşla devlet arasında köprü olan CİMER’e 2024’te 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı.”
MİLLETLE DEVLET ARASINDAKİ DUVARLARI YIKTIK
Katılımcı yönetim anlayışımızın simgesi olan CİMER ile aynı zamanda kamuoyunun da yakından takip ettiği birçok suç örgütü çökertildi. Millet ile devlet arasına örülmüş duvarları yıkarak siyasetin bürokratik kapasitesini güçlendirdik. Millet iradesinin önündeki engelleri kaldırdık. Yıllarca vesayete ve bürokratik oligarşiye davetiye çıkaran siyasi istikrar eksiliğine çözüm bulduk. Temsilde adaleti, yönetimde istikrarı hamdolsun hakim kıldık. Bundan sonra da aynı azimle, aynı kararlılıkla çalışmaya milletimize eser ve hizmet kazandırmaya inşallah devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi bilgili, vicdanlı, ahlaklı ve vizyon sahibi kamu personellerimizle tüm kurum ve kuruluşlarımızla tek tek hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.