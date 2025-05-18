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Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü mesajı

Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü mesajı

15:1818/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Kırım Tatar Türkleri, Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in kararıyla, 18 Mayıs gecesi 15 dakikada öz yurtlarından koparılarak insanlık dışı şartlardaki tren vagonlarıyla Orta Asya'ya sürgün edildi. Bugün Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yılı...
Kırım Tatar Türkleri, Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in kararıyla, 18 Mayıs gecesi 15 dakikada öz yurtlarından koparılarak insanlık dışı şartlardaki tren vagonlarıyla Orta Asya'ya sürgün edildi. Bugün Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yılı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yılı sebebiyle bir mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırım Tatar Sürgünü'nün 81'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan X hesabından yaptığı paylaşımda;

"Ana yurtlarından sürgün edilmelerinin 81’inci yıl dönümünde Kırım Tatar Türkü kardeşlerimizin yaşadığı acıları hüzünle yâd ediyor, sürgün sırasında şehit olan soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak Kırımlı kardeşlerimizin haklarını savunmaya, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."
ifadelerine yer verdi.





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