Erdoğan’dan 'Malazgirt Zaferi' mesajı: Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü adımlarla yürümekle mükellefiz

Malazgirt Zaferi, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin adalet, hoşgörü, merhamet gibi yüksek değerlerle bezenmiş medeniyet anlayışının Anadolu'ya taşındığı bir başlangıçtır. Bugün bizlere düşen en önemli görev, Malazgirt ruhunu yaşatmak ve bu kutlu mirası gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü Malazgirt, sadece bir savaşın değil, milletimizin bin yıllık kardeşlik hukukunun, vatan sevgisinin ve birlikte var olma iradesinin simgesidir.