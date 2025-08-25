Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Erdoğan’dan 'Malazgirt Zaferi' mesajı: Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü adımlarla yürümekle mükellefiz

Erdoğan’dan 'Malazgirt Zaferi' mesajı: Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü adımlarla yürümekle mükellefiz

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:2325/08/2025, Pazartesi
G: 25/08/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümüne ilişkin, "Anadolu’nun kapılarını açan bu büyük zaferden ilham alarak bizler, Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü adımlarla yürümek, birlik ve beraberliğimizi her daim muhafaza etmek ve milletimizi çağın gereklerine uygun şekilde daha da ileriye taşımakla mükellefiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, 26 Ağustos
Malazgirt Zaferi'
nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bundan tam 954 yıl önce, 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan'ın önderliğinde kazanılan Malazgirt Zaferi'nin, Türk milletinin kaderini tayin eden, tarihin seyrini değiştiren büyük bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, bu zaferle Türk milletinin, Anadolu topraklarını ebedi yurt edinme iradesini ortaya koyduğunu ve bin yıldır süregelen köklü varlığının temelini attığını aktardı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

Malazgirt Zaferi, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin adalet, hoşgörü, merhamet gibi yüksek değerlerle bezenmiş medeniyet anlayışının Anadolu'ya taşındığı bir başlangıçtır. Bugün bizlere düşen en önemli görev, Malazgirt ruhunu yaşatmak ve bu kutlu mirası gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü Malazgirt, sadece bir savaşın değil, milletimizin bin yıllık kardeşlik hukukunun, vatan sevgisinin ve birlikte var olma iradesinin simgesidir.

Anadolu’nun kapılarını açan bu büyük zaferden ilham alarak bizler, Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü adımlarla yürümek, birlik ve beraberliğimizi her daim muhafaza etmek ve milletimizi çağın gereklerine uygun şekilde daha da ileriye taşımakla mükellefiz. Bu vesileyle, Sultan Alparslan başta olmak üzere Malazgirt destanını yazan kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Malazgirt
#Sultan Alparslan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK KREDİ - BURS BAŞVURU TARİHLERİ: KYK KREDİ / BURS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, tarih açıklandı mı?