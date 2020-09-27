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ANKARA

Ermenistan ile Azerbaycan arasında gerilim: Pakistan'dan destek

Pakistan'dan Azerbaycan'a destek: Meşru müdafaa hakkınızı destekliyoruz

Ermenistan'ın gerçekleştirdiği alçak saldırının ardından, Azerbaycan'a destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak Pakistan Başbakanı Imran Khan Azerbaycan'ın yanında olduğunu aktardığı bir mesaj yayınladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Imran Khan
Imran Khan

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilim devam ediyor. Ermenistan'ın gerilimi tırmandırmaya yönelik hamlelerinin ardından Azerbaycan'a destek mesajları yağdı.

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Son olarak Pakistan Başbakanı Imran Khan, sosyal medyadan paylaştığı mesaj ile Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirtti.

"Pakistan kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında"

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

  • Pakistan kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında ve meşru müdafaa hakkını destekliyor. Azerbaycan’ın Nagorno-Karabağ’a ilişkin, oybirliğiyle kabul edilen birkaç BM Güvenlik Konseyi kararına uygun tutumunu destekliyoruz.

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