Pakistan'dan Azerbaycan'a destek: Meşru müdafaa hakkınızı destekliyoruz

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilim devam ediyor. Ermenistan'ın gerilimi tırmandırmaya yönelik hamlelerinin ardından Azerbaycan'a destek mesajları yağdı.
Son olarak Pakistan Başbakanı Imran Khan, sosyal medyadan paylaştığı mesaj ile Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirtti.
"Pakistan kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında"
Mesajda şu ifadeler yer aldı:
- Pakistan kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında ve meşru müdafaa hakkını destekliyor. Azerbaycan’ın Nagorno-Karabağ’a ilişkin, oybirliğiyle kabul edilen birkaç BM Güvenlik Konseyi kararına uygun tutumunu destekliyoruz.
Pakistan kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında ve meşru müdafaa hakkını destekliyor. Azerbaycan’ın Nagorno-Karabağ’a ilişkin, oybirliğiyle kabul edilen birkaç BM Güvenlik Konseyi kararına uygun tutumunu destekliyoruz.
Ministry of Foreign Affairs, Pakistanhttps://t.co/XBCnHTlJx3
Pakistan kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında ve meşru müdafaa hakkını destekliyor. Azerbaycan’ın Nagorno-Karabağ’a ilişkin, oybirliğiyle kabul edilen birkaç BM Güvenlik Konseyi kararına uygun tutumunu destekliyoruz.