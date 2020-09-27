Ermenistan ile Azerbaycan arasında gerilim: Pakistan'dan destek Pakistan'dan Azerbaycan'a destek: Meşru müdafaa hakkınızı destekliyoruz Ermenistan'ın gerçekleştirdiği alçak saldırının ardından, Azerbaycan'a destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak Pakistan Başbakanı Imran Khan Azerbaycan'ın yanında olduğunu aktardığı bir mesaj yayınladı.

Haber Merkezi 27 Eylül 2020, 21:47 Son Güncelleme: 27 Eylül 2020, 21:59 Yeni Şafak