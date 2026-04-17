Erzincan'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu

15:52 17/04/2026, Cuma
Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde saat 15.40'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 15.40’ta merkez üssü Erzincan’ın Üzümlü ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Çevre ilçelerde de hissedildi

AFAD verilerine göre yerin 10.94 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.




