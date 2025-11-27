Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
Erzurum’da doğalgaz patlaması: 2 ev çöktü bir kişi yaralandı

Erzurum’da doğalgaz patlaması: 2 ev çöktü bir kişi yaralandı

11:2227/11/2025, الخميس
IHA
Sonraki haber
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve polis sevk edildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve polis sevk edildi.

Erzurum’da doğalgaz patlaması sonucu 2 ev yıkıldı. Patlamada bir vatandaş yaralandı.

Erzurum’da kent merkezinde iki gündür doğalgaz sorunu yaşanıyor. Dün şehrin bir çok noktasında gaz kesintisi yaşanırken bugün sabah yaşanan patlamanın ardından bir çok bölgeden gaz sızıntısıyla ilgili ihbarlar alınmaya başladı. Erzurum’da gaz dağıtımını yapan Palen Doğalgaz ekipleri yaşanan sıkıntıya ve gelen ihbarlara müdahale etmekte yetersiz kaldı.




PATLAMA PANİĞE NEDEN OLDU

Bugün Yakutiye İlçesine bağlı Yoncalık semti, Rabiaana Hatun Mahallesinde bir evde sabah saatlerinde meydana gelen doğalgaz patlaması mahallede paniğe neden oldu. Patlamanın şiddetiyle iki ev tamamen çökerken, çevredeki yapılarda da hasar oluştu. Bu sırada evde bulunan bir kişi yaralandı.


İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve polis sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemleri alarak enkaz alanında çalışma başlattı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, bölgede yaşanabilecek patlamaya karşı güvenlik tedbirleri alındı.



#erzurum
#doğalgaz
#patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ ÖDEME PLANI SABİT Mİ, DEĞİŞECEK Mİ? TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri ne zaman başlayacak?