Erzurum’da doğalgaz patlaması: 2 ev çöktü bir kişi yaralandı

Erzurum’da kent merkezinde iki gündür doğalgaz sorunu yaşanıyor. Dün şehrin bir çok noktasında gaz kesintisi yaşanırken bugün sabah yaşanan patlamanın ardından bir çok bölgeden gaz sızıntısıyla ilgili ihbarlar alınmaya başladı. Erzurum’da gaz dağıtımını yapan Palen Doğalgaz ekipleri yaşanan sıkıntıya ve gelen ihbarlara müdahale etmekte yetersiz kaldı.