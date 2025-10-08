Erzurum’da otomobil 50 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Palandöken Dağı’nda Abdurrahman Gazi Türbesi’ne giden stabilize yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.