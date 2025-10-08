Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum’da otomobil 50 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Erzurum’da otomobil 50 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

10:168/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzurum’da otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzurum’da otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.

Palandöken Dağı’nda Abdurrahman Gazi Türbesi’ne giden stabilize yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.




#Erzurum
#uçurum
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı ABD Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı, beklenti ne yönde?