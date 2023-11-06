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Erzurum'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Erzurum-Pasinler kara yolunda bir hafif ticari araç, devrilen meyve yüklü kamyonete çarptı. Kaza sonucu bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
22:35 - 6/11/2023 Pazartesi
AA
Kaza sonrası kara yoluna savrulan meyveler, ekiplerce temizlendi.

Kaza sonrası kara yoluna savrulan meyveler, ekiplerce temizlendi.

Arka tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkan Ercan Dursun idaresindeki 53 FL 262 plakalı meyve yüklü kamyonet, yol kenarında bulunan kaldırıma çarpıp devrildi.

O esnada aynı güzergahta seyir halinde olan Adem Tozgül'ün kullandığı 20 AFR 40 plakalı hafif ticari araç kamyonete çarptı.

Kazada, kamyonette bulunan Muhammet Furkan Önal olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Derya Yılan ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.



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