Erzurum'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Erzurum'da iki ayrı uygulama noktasında uyuşturucuyla yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu başta olmak üzere kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla, Aziziye ilçesindeki Ilıca Yolu Özdemir Dinlenme Tesisleri önünde uygulama yapıldı.

Uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan M.K. yönetimindeki otomobilde, 1 kilo 359 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sürücü M.K. gözaltına alındı.

4 tutuklama

Aşkale ilçesindeki uygulama noktasında da Ağrı'dan Erzincan'a giden, D.B, K.P. ile Y.B'nin içinde bulunduğu otomobilde 196 gram, bir yolcu otobüsünden inen A.D'nin üzerinde ise 92 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Söz konusu 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, D.B, K.P. ve A.D. tutuklandı, Y.B. ise serbest bırakıldı.