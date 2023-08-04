Esenyurt tetikçisi peynir almaya giderken yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekel bayii baskınında 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Şüphelilerden Tarık Özer, Azad Özer ve Serhat Özer savcılık ifadelerinin ardından, “Nitelikli kasten öldürme” suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikçe 3 şüpheli tutuklanırken 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Kanlı saldırının ardından şüphelilerin yakalanmasına ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Tarık Özer ve oğlu Azat Özer'in, Büyükçekmece'de kendisine ait villa inşaatında saklanırken, peynir ekmek almak için dışarı çıktıklarında yakalandıkları ortaya çıktı.

TANINMAMAK İÇİN SAÇLARINI KESMİŞ

Şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra önce kendi evlerine gittikleri burada Tarık Özer'in yanına eşyalarını aldığı ayrıca tanınmamak için saçlarını kestiği tespit edildi. Tarık Özer'in ve Azat Özer'in daha sonra saklanmak için Büyükçekmece'deki inşaata gittikleri öğrenildi. Polise firarda olduğu dönemi anlatan Tarık Özer'in, 3 kere bakkaldan peynir ekmek almak için dışarı çıktığını, her seferinde bakkalda bulunan televizyonda kendi fotoğrafını gördüğünü anlattı.

TEKNEYLE KAÇIŞ ENGELLENDİ

Polis soruşturmasında Tarık Özer'in bir arkadaşına ait Tuzla'da demirli bulunan bir teknenin ise GPS sinyalini kapatarak Büyükçekmece'ye doğru hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerin bu tekneyle kaçma ihtimaline karşılık deniz polisinin harekete geçtiği ve tekneyi Büyükçekmece'de durdurduğu böylece muhtemel bir kaçışın engellendiği öğrenildi.

Polisteki ifadesinde Tarık Özer, “Olay anında ilk silahı karşı taraf çekti. Daha önce kardeşimi vurmuşlardı. Kargaşada silah patlayıp yerde kan görünce bir anda kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hiç hatırlamıyorum, çok üzgünüm” dediği öğrenildi.

OPERASYONA 150 EKİP 600 POLİS KATILDI

Vurularak öldürülen Yunus Emre Erzen’in babası Cantürk Erzen’in WhatsApp paylaşımı üzerine gerçekleştiği iddia edilen olaya yönelik operasyonun perde arkası da netleşmeye başladı. Olay yerine ait kamera kayıtlarının incelenmesiyle operasyon için düğmeye basan ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledikten sonra çevre hastanelerdeki yaralanma vakalarını tek tek inceledi. 150 ekip ve 600 polisin katıldığı operasyonda saldırganlar ve yardım eden şahıslar gözaltına alındı.

Motosikletli şahıslar gözaltında

Büyükçekmece Adliyesi’nde 8 şüphelinin duruşması devam ederken, adliye önünde hareketli dakikalar yaşandı. Canlı yayın sırasında adliye önünde polisin aldığı tedbirlere rağmen durmayan motosikletli 2 şahıs ekipleri alarma geçirdi. Zanlıları durdurmaya çalışan bir polis memuru yere düştü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Kısa süren kovalamaca sonucu gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.







