|
Gündem

Esenyurt tetikçisi peynir almaya giderken yakalandı

Esenyurt’taki tekel bayi baskınında tetiği çeken Tarık Özer ve oğlu Azat Özer’in, Büyükçekmece’de peynir ekmek almak için dışarı çıktığı sırada yakalandığı açıklandı.İstanbul polisi kanlı saldırının faillerini yakalamak için şüphelilerin kullandığı lüks aracın 2 bin saatten oluşan hareketlerini de inceledi.

Şahin Şen
04:00 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Esenyurt’taki tekel bayi baskınında tetiği çeken Tarık Özer ve oğlu Azat Özer’in, Büyükçekmece’de peynir ekmek almak için dışarı çıktığı sırada yakalandığı açıklandı.

Esenyurt’taki tekel bayi baskınında tetiği çeken Tarık Özer ve oğlu Azat Özer’in, Büyükçekmece’de peynir ekmek almak için dışarı çıktığı sırada yakalandığı açıklandı.

İstanbul Esenyurt’ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekel bayii baskınında 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Şüphelilerden Tarık Özer, Azad Özer ve Serhat Özer savcılık ifadelerinin ardından, “Nitelikli kasten öldürme” suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikçe 3 şüpheli tutuklanırken 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Kanlı saldırının ardından şüphelilerin yakalanmasına ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Tarık Özer ve oğlu Azat Özer'in, Büyükçekmece'de kendisine ait villa inşaatında saklanırken, peynir ekmek almak için dışarı çıktıklarında yakalandıkları ortaya çıktı.

TANINMAMAK İÇİN SAÇLARINI KESMİŞ

Şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra önce kendi evlerine gittikleri burada Tarık Özer'in yanına eşyalarını aldığı ayrıca tanınmamak için saçlarını kestiği tespit edildi. Tarık Özer'in ve Azat Özer'in daha sonra saklanmak için Büyükçekmece'deki inşaata gittikleri öğrenildi. Polise firarda olduğu dönemi anlatan Tarık Özer'in, 3 kere bakkaldan peynir ekmek almak için dışarı çıktığını, her seferinde bakkalda bulunan televizyonda kendi fotoğrafını gördüğünü anlattı.

TEKNEYLE KAÇIŞ ENGELLENDİ

Polis soruşturmasında Tarık Özer'in bir arkadaşına ait Tuzla'da demirli bulunan bir teknenin ise GPS sinyalini kapatarak Büyükçekmece'ye doğru hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerin bu tekneyle kaçma ihtimaline karşılık deniz polisinin harekete geçtiği ve tekneyi Büyükçekmece'de durdurduğu böylece muhtemel bir kaçışın engellendiği öğrenildi.

Polisteki ifadesinde Tarık Özer, “Olay anında ilk silahı karşı taraf çekti. Daha önce kardeşimi vurmuşlardı. Kargaşada silah patlayıp yerde kan görünce bir anda kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hiç hatırlamıyorum, çok üzgünüm” dediği öğrenildi.

OPERASYONA 150 EKİP 600 POLİS KATILDI

Vurularak öldürülen Yunus Emre Erzen’in babası Cantürk Erzen’in WhatsApp paylaşımı üzerine gerçekleştiği iddia edilen olaya yönelik operasyonun perde arkası da netleşmeye başladı. Olay yerine ait kamera kayıtlarının incelenmesiyle operasyon için düğmeye basan ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledikten sonra çevre hastanelerdeki yaralanma vakalarını tek tek inceledi. 150 ekip ve 600 polisin katıldığı operasyonda saldırganlar ve yardım eden şahıslar gözaltına alındı.

Motosikletli şahıslar gözaltında

Büyükçekmece Adliyesi’nde 8 şüphelinin duruşması devam ederken, adliye önünde hareketli dakikalar yaşandı. Canlı yayın sırasında adliye önünde polisin aldığı tedbirlere rağmen durmayan motosikletli 2 şahıs ekipleri alarma geçirdi. Zanlıları durdurmaya çalışan bir polis memuru yere düştü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Kısa süren kovalamaca sonucu gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Esenyurt'ta tekel bayisinde kan donduran infaz
Esenyurt'ta tekel bayisinde kan donduran infaz

İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir cinayete yaşandı. Esenyurt’ta bir tekel bayisinde, Batuhan Bayındır (20) ile Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybetti, Yusuf Erzen (21) ise yaralandı. Tekel bayisindeki silahlı saldırının görüntüleri kameraya dakika dakika yansıdı. Saldırganlardan Murat Özer ile Servet Özer polis ekiplerince kıskıvrak yakalanmıştı. Diğer iki kişinin de gözaltına alınmasıyla birlikte tekel saldırganlarının tamamı yakanmış olundu. Tekel bayide öldürülen Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen olaydan sonra ilk kez konuştu. Baba Erzen, bir süre önce, oğlum Mehmet ile, baskına gelenlerden, Murat Özer arasında bir gerginlik olduğunu, Murat Özer’e 500-600 bin liralık bir borcunun olduğunu kaydetmişti. Esenyurt'taki tekel bayi cinayetinde 8 kişiden 3'ü tutuklandı. Peki Esenyurt tekel bayisi olayı nedir, cinayet neden yaşandı? Esenyurt tekel bayi saldırgan ilk ifadesinde ne dedi? Tekel bayii saldırısında kim tutuklandı? İşte Esenyurt tekel bayi cinayeti son dakika haberleri.


#Esenyurt
#tekel bayi
#Saldırı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Opel Corsa Ağustos ayı güncel fiyat listesi 2023