Esenyurt'ta iki metrobüs çarpıştı: Yedi yolcu yaralandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Milletimiz darbeleri yenmenin tadını almıştır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulucanlar Cezaevi Müze Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı' başlıklı sempozyum da önemli açıklamalarda bulundu.



Türk milletinin geçmişinin 28 Şubat'ta yok edilmeye çalışıldığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletin onlara gerekli dersi verdiğini ve darbeleri yenmenin tadını aldığını aktardı.