Gündem Esenyurtta iki metrobüs çarpıştı Yedi yolcu yaralandı
İSTANBUL

Esenyurt'ta iki metrobüs çarpıştı: Yedi yolcu yaralandı

Esenyurt Haramidere Sanayi metrobüs durağında frenleri tutmayan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
​Esenyurtta iki metrobüs çarpıştı: 7 yolcu yaralandı
​Esenyurt'ta metrobüs kazası.

Olay, saat 15.00 sıralarında Esenyurt Haramidere Sanayi metrobüs durağında meydana geldi. Beylikdüzü istikametinde giden 34 TN 2891 plakalı metrobüsün iddiaya göre frenleri tutmayınca önündeki başka bir metrobüse çarptı. Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralanırken metrobüste hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan yolculardan bazıları metrobüs üst geçidinden yürüyerek D-100 yanyolda bekleyen ambulanslara bindirildi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan metrobüs, güvenli bölgeye çekildi. Polis ve itfaiye ekipleri kaza sonrası metrobüs durağında incelemelerde bulundu.

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