Gündem Eşi tarafından öldürülen Kamile Yavuz son yolculuğuna uğurlandı Annesine böyle veda etti
SAMSUN

Eşi tarafından öldürülen Kamile Yavuz son yolculuğuna uğurlandı: Annesine böyle veda etti

Samsun’un Bafra ilçesinde eşinin 25 bıçak darbesi sonucu hayatını kaybeden Kamile Yavuz son yolculuğuna uğurlandı. Kadının kardeşleri ve 2 çocuğu mezarı başında gözyaşı döktü. Öte yandan katil zanlısı Faruk Yavuz'un 2003 yılında İzmir’de de bir cinayet işlediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Eşi tarafından öldürülen Kamile Yavuz son yolculuğuna uğurlandı: Annesine böyle veda etti
Küçük kızın annesinin mezar taşına tülbent bağladığı anlar yürek yaktı.

Olay, Bafra ilçesinde 29 Mayıs Pazar sabahı saat 04.30 sıralarında Emirefendi Mahallesi Şehit Piyade Er Alahattin Koçak Sokak’ta meydana geldi. Kamile Yavuz (33) eşi Faruk Yavuz tarafından uyuduğu sırada bıçak darbelerine maruz kaldı. 25 farklı yerinden bıçaklanan kadın kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra Faruk Yavuz tutuklandı.

İHA

Kamile Yavuz ise Havza ilçesinin Aşçıoğlu Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sevdikleri mezarı başında gözyaşı döktü, dua etti.

İHA

“Hiç günahı olmayan kardeşim, ardında 2 tane çocuk bırakarak gitti”

Kamile Yavuz’un ağabeyi Dursun Aşçı (42), “Kadın cinayeti kadın cinayeti diye diye bu hale geldik. Hiç günahı olmayan kardeşim, ardında 2 tane çocuk bırakarak gitti. Cezaevinden çıkan adam çalışmadı etmedi, gece-gündüz ne yaptı kardeşimi parçaladı. Bizi parçaladı. Biz her zaman görüşüyoruz. Benim bacım bize söylemedi. Yuvam dağılmasın diye. Çocukları büyüsün, çocuklar küçük diyerekten ama maalesef çocuklar büyüyemeden kendi toprak oldu.

İHA

Cenazesine gelen insanları gördünüz. Kötü bir insan olsaydı o kadar insan cenazesine gelmezdi. O kadar ağıtlar yakılmazdı. Bu işe bir an önce çözüm bulunsun. Başka canlar yanmasın. Biz yandık, başka canlar yanmasın. Bunu herkes söylüyor ama bir çözümü bulunmuyor. Bu adam cezaevinde gitsin, cezasını sonuna kadar yatsın. Bunu çıkarmanın ne anlamı var. Adamın 2 senesi var, dışarı çıkarıyorlar. Ondan sonra içki içiyor, kendi evine bakmıyor ve bizim kardeşimizi mahvediyor" dedi.

Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü: Katil koca gözaltında
GÜNDEM
Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü: Katil koca gözaltında

İHA

“Çocukları bu zamana kadar ben büyüttüm”

Kamile Yavuz’un eniştesi Selami Alkan ise "Bu adam 4 buçuk sene cezaevinde yattı. Çocuklarını yanıma aldım. Bu zamana kadar ben büyüttüm. Kızımın koynunda büyüdüler. Benim kendi evlatlarım gibiler. Nasıl yaptın sen bunu. Çocukları bundan sonra ömrümün yettiği yere kadar da büyüteceğim" diye konuştu.

İHA

On yıl önce karısı hakkında kayıp başvurusunda bulunan koca "cinayeti" itiraf etti
GÜNDEM
On yıl önce karısı hakkında kayıp başvurusunda bulunan koca "cinayeti" itiraf etti

2003 yılında İzmir’de cinayet işlemiş

Katil zanlısı Faruk Yavuz’un 2003 yılında İzmir’de işlediği cinayetten 11 yıl ceza aldığı ortaya çıktı. 6 yıl cezaevinde yattıktan sonra İnfaz Kanunu’ndan yararlanarak cezaevinden çıktı.

AA

Bafra’da işlediği bir suçtan dolayı infazı yandı. İnfazı yanan Faruk Yavuz cezasının geri kalan kısmı 5 yılı yatmak üzere Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne girdi. Buradan da açık cezaevine geçiş yapan Faruk Yavuz’un cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Eski karısını öldüren koca: Cinayet nedenini gururuma yediremediğim için söylemek istemiyorum
GÜNDEM
Eski karısını öldüren koca: Cinayet nedenini gururuma yediremediğim için söylemek istemiyorum
Abone Ol Google News
Zam teklifinihükümete sundular

Zam teklifini
hükümete sundular

​700 bin kamu işçisinin gözü zam pazarlığında.
Bir dakikada 45 telefon çaldı

Bir dakikada 45 telefon çaldı

Ekipler, pişkin hırsızı otelde uyurken buldu.
Türkiye yüzde 7lik büyüme ile OECD ülkeleri arasında zirveye yerleşti

​Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'la aşıları karşılıklı olarak tanıma kararı aldık.

Gara'da 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İlk sefer Trabzon'dan

İlk sefer Trabzon'dan

​Yenişehir Havaalanı'nda Trabzon – Bursa arasında yapılan ilk sefer başladı.

​MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Bunu da gördük

Bunu da gördük

​Sütteki hileye dikkat: Yağı çıkarılıyor çamaşır suyu ekleniyor
Kilosunu 150 liraya satıyor

Kilosunu 150 liraya satıyor

Her şey 'fındık bahçesine başka ne ekilebilir?' sorusuyla başladı.

​İlk çeyrekte büyüme verisi beklentileri aştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı sonrası sürpriz adım

​Pentagon yetkilisinin 12 Ekim 2016 tarihli yazısı senaryoyu deşifre ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.