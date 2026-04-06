Eşi ve iki çocuğunu kaybetmişti: Kazada yaralanan anne de 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 19 Mart akşamı Nevşehir-Aksaray kara yolu Karapınar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Bayramı tatili için Ankara’dan Nevşehir’e gelen Mehmet Gültekin Cingitaş (36) idaresindeki 50 ADN 655 plakalı otomobil, Yasin Çiğdem yönetimindeki 50 LF 858 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada Aksaray yönünden gelen Hasan Sarıyıldız idaresindeki 07 BMR 304 plakalı minibüs de kazaya karışan araçlara çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Gültekin Cingitaş ile oğlu Aras Cingitaş (9) olay yerinde hayatını kaybederken, kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Kayra Cingitaş (15) da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada eşini ve iki çocuğunu kaybeden, kendisi de ağır yaralanan Pelin Cingitaş ise, tedavi gördüğü hastanede 19 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.