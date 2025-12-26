Eşini kızgın yağ dökerek öldürmüştü: İstenen ceza belli oldu

Üsküdar'da, şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşinin üzerine uyurken kızgın yağ dökerek ölümüne neden olduğu iddia edilen kadına 'Eşe karşı haksız tahrik altında tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Üsküdar’da yaşanan olayda, iddiaya göre alkollü şekilde eve gelen Sinan Gürsül ile eşi Zeynep G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından uyumaya giden Gürsül’ün üzerine, Zeynep G. tarafından mutfakta kaynatılan yağ döküldü.
Olayın ihbar edilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sinan Gürsül hastaneye kaldırılırken, Zeynep G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
'Haksız tahrik indirimi istendi'
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanığın soruşturma aşamasında alınan ifadesinde üzerine atılı suçlamaları ikrar ettiği belirtilen iddianamede, maktul ile sanığın 24 yıllık evli oldukları ve 2 çocuklarının olduğu aktarıldı. İddianamede, eşler arasında maktulün alkol alması ve sanığa yönelik adli makamlara yansımamış şiddet eylemleri nedeniyle sorunlar yaşandığı aktarıldı. Olay günü sanığın eve alkollü şekilde gelen eşinin uyumasını beklediği, uyuduğundan emin olduktan sonra mutfağa giderek tencere içerisinde ayçiçek yağını kaynattığı ve uyuyan eşinin vücuduna yağı dökerek öldürdüğü belirtildi. Sanığın, suçu işlemeden önce makul süre boyunca maktulün uyumasını bekleyerek eylemi tasarladığı ve canavarca hisle hareket ettiği vurgulanan iddianamede, suçun, eşler arasındaki olay öncesine dayalı şiddet eylemleri ve maktulün alkol düşkünlüğü nedeniyle haksız tahrik altında gerçekleştirildiği kaydedildi.
Ceza istemi
İddianamede haksız tahrik indirimi uygulanan sanık Zeynep Gürsül'ün "eşe karşı haksız tahrik altında tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.