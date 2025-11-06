Yeni Şafak
Üsküdar'da eşini kızgın yağ dökerek öldüren kadın tutuklandı

Suçunu itiraf eden kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Suçunu itiraf eden kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İstanbul'da Zeynep G., eve alkollü geldiğini ve kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşinin üzerine uyuduğu sırada kızgın yağ döktü. Zeynep G.'nin sevk edildiği adliyede tutukluluğuna karar verildi.

İstanbul Üsküdar'da, tartıştığı eşinin üzerine uyurken kızgın yağ dökerek ölümüne neden olduğu iddia edilen kadın tutuklandı.

Ünalan Mahallesi'nde 15 Ekim'de, üzerine kızgın yağ dökülen Sinan G. tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Sinan G. ile Zeynep G. arasında bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşandığı, olay günü de çiftin tartıştığı belirlendi.

Zeynep G, eşi uyuduğu sırada üzerine kızgın yağ döktüğü iddiası üzerine gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zeynep G. adliyeye sevk edildi.

Şüpheli kadın, sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda, 25 yıllık evli bulunduğu eşinin alkol bağımlısı olduğunu savundu.

Evlendiği günden beri eşinden şiddet gördüğünü öne süren Zeynep G,
"İki kere boşanma davası açtım fakat kendisi müsaade etmedi. Ailemin evine döndüm ama çocuklarım için geri dönmek zorunda kaldım. Beni sürekli çocuklarımı almakla ve ailemi öldürmekle tehdit ediyordu."
dedi.

Kızının evde yaşananları rehberlik hocasına da anlattığını belirten Zeynep G, olay gecesi alkollü eve gelen ve kendisine şiddet uygulayan eşinin üzerine kızgın yağ döktüğünü söyledi.

Hakimlik, suçunu itiraf eden kadının tutuklanmasına hükmetti.



#Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
#Soruşturma
#Üsküdar
