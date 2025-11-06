Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum
Takiple yakalandı: Silah kaçakçılığından tutuklandı

Takiple yakalandı: Silah kaçakçılığından tutuklandı

00:536/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Şüpheliye ait adreslerde yapılan aramada 1 kalaşnikof, 4 tabanca ve farklı ebatlarda 389 mermi ele geçirildi.
Şüpheliye ait adreslerde yapılan aramada 1 kalaşnikof, 4 tabanca ve farklı ebatlarda 389 mermi ele geçirildi.

Çorum'da kaçak silah ticareti yaptığı değerlendirilen bir şahıs takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığınca, Alaca ilçesinde kaçak silah ticareti yaptığı değerlendirilen G.B. takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliye ait adreslerde yapılan aramada 1 kalaşnikof, 4 tabanca ve farklı ebatlarda 389 mermi ele geçirildi.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



#Çorum
#silah kaçakçılığı
#Tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum 5 Kasım 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanında son durum