İstanbul'da dehşet: Uyuyan kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü

'BİR İNSAN BÖYLE BİR ŞEYLE CEZALANDIRILAMAZ'

Komşu Serhat Nalbantoğlu, "Kendisi komşumuzdu çok sevdiğimiz bir insandı. Allah rahmet eylesin. Biz olayın şokunu hala atlatamadık. Meslektaşımdı. Yemeğimizi beraber yerdik, iş paslaşırdık. Çok iyi bir insandı. Çevre tarafından da çok sevilen bir insandı, çok üzüldük. Bir insan böyle bir şeyle cezalandırılamaz. Çok şaşırdık anlatılanlar hiç uymuyor rahmetliye. Böyle bir şey hiç beklemezdik. Çevre tarafından çok sevilen birisi biz buraya sonradan geldik. Kendisi buranın yerlisi burada doğmuş büyümüş bize çok yardımcı oldu. Kendisiyle iliği negatif bir şey bulamıyorum. Belki akşamları bir iki kadeh içiyordu ama kimseye bir zararı yoktu. Ama biz aile içini bilemeyiz ben negatif bir şey söyleyemem" dedi.