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Eşini öldüresiye darp etti kaçarken kaza geçirip ağır yaralandı

Sivas’ta karısını öldüresiye darp edip kaçmaya çalışan bir kişi geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkartılan H.İ. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Her iki olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kocası tarafından darp edilen D.İ.’nin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

08:08 - 23/11/2023 Perşembe
IHA
Sivas'ta eşini darbettiği iddia edilen kişi trafik kazasında yaralandı

Sivas'ta eşini darbettiği iddia edilen kişi trafik kazasında yaralandı

Edinilen bilgiye göre H.İ., Yunus Emre Mahallesi’nde tartıştığı eşi D.İ’yi darp ederek bindiği aracıyla uzaklaşmaya çalıştı. Kafasından ağır darbe alan D.İ. komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.


H.İ.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu sırada Sivas-Erzincan Karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağından bir kaza ihbarı geldi.

Ekipler olay yerine gittiklerinde kaza geçiren kişinin aranmakta olan H.İ. olduğu anlaşıldı. H.İ.’nin 58 NP 542 plakalı Kia marka aracıyla Sivas’tan Hafik ilçesi istikametine giderken yoldan çıkarak takla attığı anlaşıldı.


Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkartılan H.İ. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Her iki olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kocası tarafından darp edilen D.İ.’nin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.




#Sivas
#Kaza
#Yunus Emre Mahallesi
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