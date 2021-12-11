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ANKARA

Eski ATO Başkanı Bezci’ye takipsizlik

15 Temmuz’dan sonra yapılan bir ihbar üzerine eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih Bezci ile ATO’nun eski 14 yöneticisi hakkında yürütülen FETÖ soruşturması tamamlandı. Soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında “kamu davası açmayı gerektirir nitelikte örgüt üyesi olduğuna dair somut, inandırıcı delil elde edilemediği” gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
​Eski ATO Başkanı Bezci’ye takipsizlik
Salih Bezci

15 Temmuz’dan sonra yapılan bir ihbar üzerine eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih Bezci ile ATO’nun eski 14 yöneticisi hakkında yürütülen FETÖ soruşturması tamamlandı.

Şüpheliler, teknik ve fiziki takibe alındı. 2009-2013 ve 2013-2017 dönemlerinde ATO içinde yönetim ve alt birimlerde örgütsel kadrolaşma bulunup bulunmadığı araştırıldı.

Soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 şüpheli hakkında “kamu davası açmayı gerektirir nitelikte örgüt üyesi olduğuna dair somut, inandırıcı delil elde edilemediği” gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

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