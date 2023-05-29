Eski CHP'li Şerafettin Turpcu'dan Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimine istifa çağrısı

Eski CHP Milletvekili Şerafettin Turpcu, Kılıçdaroğlu'na ve CHP yönetimine seslenerek istifa etmeleri gerektiğini söyledi.
Türkiye, geçtiğimiz gün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kapsamında sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ikinci turundan galibiyetle ayrılarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniden 12'nci Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri ile birlikte 17'nci zaferine ulaşmış oldu.
Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti'den ve kendi partisinden peş peşe tepki geldi.