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Eski CHP'li Şerafettin Turpcu'dan Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimine istifa çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından muhalefet kanadından Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki mesajları gelmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun seçimden yenilgi ile ayrılması üzerine bir paylaşım yapan eski CHP Milletvekili Şerafettin Turpcu, "CHP’de yenilgilerden sorumlu olan; sayın Genel Başkan ve genel merkez yönetimi ile TBMM’deki sorumlular toptan istifa etmelidirler." ifadelerini kullandı.

13:54 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Eski CHP Milletvekili Şerafettin Turpcu, Kılıçdaroğlu'na ve CHP yönetimine seslenerek istifa etmeleri gerektiğini söyledi.

Eski CHP Milletvekili Şerafettin Turpcu, Kılıçdaroğlu'na ve CHP yönetimine seslenerek istifa etmeleri gerektiğini söyledi.

Türkiye, geçtiğimiz gün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kapsamında sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ikinci turundan galibiyetle ayrılarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniden 12'nci Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri ile birlikte 17'nci zaferine ulaşmış oldu.

Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti'den ve kendi partisinden peş peşe tepki geldi.


Eski CHP'li Turpcu'dan istifa çağrısı

Eski CHP Milletvekili Şerafettin Turpcu, Kılıçdaroğlu'nun seçimden yenilgi ile ayrılması üzerine sosyal medya hesabından bir tepki paylaşımı yaptı. Turpcu, paylaşımında
"CHP’de yenilgilerden sorumlu olan; sayın Genel Başkan ve genel merkez yönetimi ile TBMM’deki sorumlular toptan istifa etmelidirler."
ifadelerini kullandı.



#Şerafettin Turpcu
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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