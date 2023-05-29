Eski CHP'li Şerafettin Turpcu'dan Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimine istifa çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim yarışını açık farkla önde götürürken CHP yandaşı Barış Pehlivan, muhalefeti sert sözlerle eleştirdi. Muhalefet adına CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklama yapmasına tepki gösteren Pehlivan, "Niye bu mesele Faik Öztrak'ın omzuna yüklendi. Nerede o Altılı Masa'nın liderleri. Kemal Kılıçdaroğlu nerede. Seçim sonucuna göre mi biz bunların açıklamalarını duyacağız. Niye 'sandık başında durun' diye talimat verdikleri seçmenleri motive etmiyorlar" dedi.