​Eski eşyalar kadınların elinde hayata​ dönüyor

Bayburt’ta açılan kurslara katılan kadınlar, tavan aralarında, bodrum ve depolarda unutulan eşyaları restore ederek yeniden kullanıma kazandırıyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce kursiyerlere mesleki nitelik kazandırmak amacıyla yaklaşık 5 ay önce ahşap boyama ve vernikleme kursu açıldı. Farklı meslek gruplarından 12 kadının katıldığı kursta, haftanın 5 günü boyama ve vernikleme konusunda usta öğretici tarafından eğitim verildi. Uygulamaya başlayan kadınlar, hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de ata yadigarı eski eşyaları restore ederek yeniden kullanılmasını sağlıyor.

GERİ DÖNÜŞÜM AÇISINDAN ÖNEMLİ

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, vatandaşların meslek edinmelerini sağlayabilmek amacıyla merkez bünyesinde çeşitli kurslar açtıklarını söyledi. Özellikle ahşap boyama ve vernikleme kursunun geri dönüşüm açısından önemli olduğunu belirten Karakaşoğlu, “Bu çalışma eskimiş, tavan arasına kaldırılmış çeşitli eşyaların tekrar boyanıp, üzerlerine çeşitli güzel resimler çizilerek tekrar evlerimizin en değerli köşelerinde yerini almasını sağlıyor” dedi. Karakaşoğlu, vatandaşların mazisi olan ve bir köşeye terk edilen özellikle çeyiz sandığı, masa, koltuk gibi eski eşyaları eski görünümüne kavuşturmak için kurstaki öğrencilere teslim edebileceğini de kaydetti.

EVİN BAŞ KÖŞESİNDE SERGİLEME İMKANI

Usta öğretici Neşe Ahıskalıoğlu ise 5 yıldır uğraştığı işinin inceliklerini kursiyerlere aktarmanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Öğrencileriyle birçok objeyi aslına zarar vermeden elden geçirerek yeniden kullanıma kazandırdıklarını aktaran Ahıskalıoğlu, “Sehpa, ünite, çeyiz sandığı gibi buraya getirebilecekleri birçok objeyi hayata döndürüyoruz. Onlara yeni bir görünüm verip evlerinin baş köşelerinde tekrardan sergilemelerine imkan sağlıyoruz” diye konuştu.

REKLAM

KÜLTÜREL DEĞERLER YENİLENİYOR

Usta öğretici Ahıskalıoğlu, eski eşyaların kültürel bir değer taşıdığına da işaret ederek, şöyle devam etti:

“Mesela yaklaşık 160 yıllık bir mazisi olan sandığımız var. Kullanılamaz halde olmasına rağmen bu sandığı kayınvalidem çok değer verip saklıyordu. Ben kursiyerlerim, bu sandığı yeniden elden geçirip ona götürünce kayınvalidem çok mutlu oldu. Yine öğrencilerimizden birinin marangozlara götürüp tamir ettirmeye çalıştığı bir sehpası var. Marangoz bu sehpanın artık kullanılamayacağını söylemiş. O sehpayı burada elden geçirdik. Sonrasında sehpamızı görenler tanıyamadı. Bu tür birçok örneklerimiz var.”

Neşe Ahıskalıoğlu

BOŞ VAKİTLER DEĞERLENİYOR

Kursiyerlerden üniversite öğrencisi Buket Tuluk da boş vakitlerini değerlendirmek için kursa katıldığını belirterek, “Evimizdeki eski eşyaların tekrar kullanılmasını sağlıyoruz. Arkadaşlarımla birlikte burada mazisi olan bir şeyleri tekrar hayata kazandırmak bana huzur veriyor” ifadelerini kullandı. Kursiyerlerden iki çocuk annesi Serdal Temel ise, Ahıskalıoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarından etkilenerek kursa katılmaya karar verdiğini anlattı.