Gündem Eski İngiliz ajanı Le Mesurierin ölmeden önceki son görüntüsü
İSTANBUL

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier’in ölmeden önceki son görüntüsü

Beyoğlu’nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in hayatını kaybetmeden önce Büyükada’daki yürürken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, eşi ve çocuklarıyla Büyükada’da alış verişe giden Le Mesurier’in şapka taktığı ve eşiyle konuştuğu görülüyor.

Haber Merkezi İHA
Görüntülerde James Gustaf Edward Le Mesurier eşi ve iki çocuğuyla alışverişe gidiyor.
Görüntülerde James Gustaf Edward Le Mesurier eşi ve iki çocuğuyla alışverişe gidiyor.

İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyoğlu’ndaki evinin olduğu sokakta 11 Kasım tarihinde ölü olarak bulunmuştu.

Aynı zamanda Beyaz Baretliler’in de kurucusu olan Le Mesurier, ölümüyle beraber birçok soru işaretini de ardından bırakmıştı.

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier

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Ölümüne dair araştırmalar sürerken, İngiliz ajanın Büyükada’da ailesiyle gezerken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Ölmeden yaklaşık iki hafta önce kameralara yansıyan görüntülerde James Gustaf Edward Le Mesurier eşi ve iki çocuğuyla alış verişe gidiyor. Çocuklarına resim yapmak için tuval almaya gittiği öğrenilen eski ajan eşiyle de bir şeyler konuşuyor.

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier’in ölmeden önceki son görüntüsü.

Öte yandan, Le Mesurier’in şapka taktığı da görülüyor. Ayrıca eski İngiliz Ajanın köpeğini de beraberinde götürdüğü görülüyor.

Beyaz Baretliler'in kurucusu James Le Mesurier'in İstanbul'da ölü bulundu
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Beyaz Baretliler'in kurucusu James Le Mesurier'in İstanbul'da ölü bulundu
İngiliz istihbaratı eski çalışanı ve Beyaz Baretliler'in kurucusu James Le Mesurier, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Mesurier'ı birkaç gün önce hedef gösteren bir tweet paylaşmıştı.


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