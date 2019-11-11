Gündem Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbulda ölü bulundu
İSTANBUL

Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu

Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda sokakta bulunan erkek cesedinin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin bulunduğu alana şerit çekerek incelemede bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin bulunduğu alana şerit çekerek incelemede bulundu.

Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta, Kılıç Ali Paşa Camisi'ne sabah namazı için gelen vatandaşlar, sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, söz konusu cesedin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu belirlendi.

Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, binaya yabancı kimsenin giriş çıkış yapmadığını da tespit etti.

Le Mesurier'in eşiyle kaldığı eve giden polis ekipleri, eşinin ifadesine başvurdu.

İlk ifadesinde kocasının uyku ilacı kullandığı ve olayın sabaha karşı kendisi uyurken gerçekleştiğini anlatan eşinin, eve yabancı bir kişinin girip çıkmadığını anlattığı öğrenildi.

Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, binaya yabancı kimsenin giriş çıkış yapmadığını da tespit etti.

Düşmeye bağlı ölüm şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili çalışmasını çok yönlü sürdürüyor.

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