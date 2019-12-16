Gündem Eski İngiliz askeri görevlisi Le Mesurierin ölüm nedeni belli oldu
İSTANBUL

​Eski İngiliz askeri görevlisi Le Mesurier'in ölüm nedeni belli oldu

Eski İngiliz askeri görevlisi Le Mesurier'in ölüm nedeni belli oldu

İstanbul Beyoğlu'nda, İngiliz eski istihbarat subayı Le Mesurier'nin ölü bulunmasıyla ilgili Adli Tıp raporu belli oldu. Raporda, ölümün genel beden travmasına bağlı yüz-göğüs ve extremite kemik kırıklığıyla birlikte büyük damar hasarından gelişen iç kanama sonucu oluştuğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
James Gustaf Edward Le Mesurier
James Gustaf Edward Le Mesurier

Eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, ölümün genel beden travmasına bağlı yüz-göğüs ve extremite kemik kırıklığıyla birlikte büyük damar hasarından gelişen iç kanama sonucu oluştuğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu
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Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağı'nda cesedi bulunan Mesurier'in otopsi işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen raporda, ölümün, genel beden travmasına bağlı yüz-göğüs ve extremite kemik kırıklığıyla birlikte büyük damar hasarından gelişen iç kanama sonucu oluştuğu kanaatine varıldığı bildirildi.

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanının evinden harita ve kroki çıktı
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İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanının evinden harita ve kroki çıktı

Olaya ilişkin adli soruşturma devam ediyor.

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier’in ölmeden önceki son görüntüsü
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Eski İngiliz ajanı Le Mesurier’in ölmeden önceki son görüntüsü
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