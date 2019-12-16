​Eski İngiliz askeri görevlisi Le Mesurier'in ölüm nedeni belli oldu Eski İngiliz askeri görevlisi Le Mesurier'in ölüm nedeni belli oldu İstanbul Beyoğlu'nda, İngiliz eski istihbarat subayı Le Mesurier'nin ölü bulunmasıyla ilgili Adli Tıp raporu belli oldu. Raporda, ölümün genel beden travmasına bağlı yüz-göğüs ve extremite kemik kırıklığıyla birlikte büyük damar hasarından gelişen iç kanama sonucu oluştuğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Haber Merkezi 16 Aralık 2019, 12:52 Son Güncelleme: 16 Aralık 2019, 15:32 AA