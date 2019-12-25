​Eski kamu çalışanları hakkındaki FETÖ soruşturmasında 26 gözaltı kararı

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Ceren Özdemir'in katili zanlısı Özgür Arduç ilk kez hakim karşısına çıktı: Dava duruşması 20 Ocak 2020'ye ertelendi

Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Katil zanlısının "akli dengem yerinde değil" savunması yaptığı davanın duruşması 20 Ocak 2020'ye ertelendi. Özgür Arduç, ilk duruşmada SEGBİS sistemi üzerinden verdiği ifadesinde Ceren'i iki defa bıçakladığını söyledi.