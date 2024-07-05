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Eski koca boşandığı karısına ve sevgilisine kurşun yağdırdı

Aydın Kuşadası'nda bir süre önce eşinden ayrılan adam, boşandığı karısına ve onun sevgilisine kurşun yağdırdı. Olayda kadının sevgilisi hayatını kaybederken kadına ise kurşun isabet etmedi.

07:58 - 5/07/2024 Cuma
IHA
Aydın
Aydın
Aydın
'ın Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde gece yarısı art arda silah sesleri duyan çevre sakinleri sokağa çıktığında bir adamı kanlar içinde yerde yatar vaziyette, bir kadını da şok yaşamış halde buldu.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen güvenlik ve sağlık ekipleri ağır yaralı adamı ambulansla hastaneye kaldırırken şok geçiren kadını da sakinleştirmeye çalıştı.


Bu sırada polis ekipleri de olaydan sonra silahı ile birlikte firar eden şahsı yakalamak için çalışma başlattı.



Evin önünde pusu kurmuş


Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre silahlı saldırıda bulunan M.N. isimli şahsın bir süre önce karısından boşandığı ve boşandığı eşinin O.M. isimli şahısla sevgili olduğu öğrenildi.


Kimlik bilgileri henüz tespit edilemeyen eski karısı ile sevgilisi O.M.'yi uzun süredir takip ettiği öğrenilen M.N.'nin gece yarısı pusu kurduğu iddia edildi.


O.M. ile eski karsını sokaktaki bir evden çıkınca kuşun yağdırmaya başlayan M.N. dehşet saçtı.



Hastanede can verdi


Olayda O.M. başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda mermi isabet alınca ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken olayda kurşun isabet etmeyen ancak şok yaşayan kadının da hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.




#Aydın
#Kuşadası
#Cumhuriyet
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