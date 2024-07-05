Eski koca boşandığı karısına ve sevgilisine kurşun yağdırdı

Aydın 'ın Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde gece yarısı art arda silah sesleri duyan çevre sakinleri sokağa çıktığında bir adamı kanlar içinde yerde yatar vaziyette, bir kadını da şok yaşamış halde buldu.





İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen güvenlik ve sağlık ekipleri ağır yaralı adamı ambulansla hastaneye kaldırırken şok geçiren kadını da sakinleştirmeye çalıştı.





Bu sırada polis ekipleri de olaydan sonra silahı ile birlikte firar eden şahsı yakalamak için çalışma başlattı.









Evin önünde pusu kurmuş





Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre silahlı saldırıda bulunan M.N. isimli şahsın bir süre önce karısından boşandığı ve boşandığı eşinin O.M. isimli şahısla sevgili olduğu öğrenildi.





Kimlik bilgileri henüz tespit edilemeyen eski karısı ile sevgilisi O.M.'yi uzun süredir takip ettiği öğrenilen M.N.'nin gece yarısı pusu kurduğu iddia edildi.





O.M. ile eski karsını sokaktaki bir evden çıkınca kuşun yağdırmaya başlayan M.N. dehşet saçtı.









Hastanede can verdi





Olayda O.M. başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda mermi isabet alınca ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.





Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken olayda kurşun isabet etmeyen ancak şok yaşayan kadının da hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.











