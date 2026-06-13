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Eskişehir-Afyonkarahisar yolunda araçlar çarpıştı: Dört yaralı

Eskişehir-Afyonkarahisar yolunda araçlar çarpıştı: Dört yaralı

23:2913/06/2026, Cumartesi
IHA
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Çifteler kavşağında iki araç çarpıştı.
Çifteler kavşağında iki araç çarpıştı.

Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunun Çifteler mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çifteler ilçe merkezine dönüş kavşağında yaşanan kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu.

Eskişehir-Afyonkarahisar yolunda iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu Çifteler kısmında meydana geldi. Çifteler ilçe merkezine dönüşün yapıldığı kavşakta 26 FZ 155 plakalı araç ile bir otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aynı araçta bulunan Ayşe Ç. (55), Nursefa K. (60), Enver K. (63) ve diğer otomobilde bulunan Halil E. (24) kazada yaralandı. Yaralılardan Ayşe Ç. ve Nursefa K.’nın durumların ciddi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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