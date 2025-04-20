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Eskişehir'de düğünde sigara içirilen çocuğun annesi gözaltına alındı

Eskişehir'de düğünde sigara içirilen çocuğun annesi gözaltına alındı

14:4120/04/2025, Pazar
AA
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Eskişehir'de düğünde sigara içirilen çocuğun annesi gözaltına alındı
Eskişehir'de düğünde sigara içirilen çocuğun annesi gözaltına alındı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir düğünde sigara içirildiği fark edilen 3 yaşındaki çocuğun annesi gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Emek Mahallesi'nde düğün merasimi esnasında bir kadının kucağında bulunan 3 yaşındaki erkek çocuğunun sigara içmesine ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından soruşturma başlatıldı.


Soruşturma kapsamında "sağlık için tehlikeli madde temini" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından çocuğun annesi S.B. hakkında gözaltı kararı verildi.


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gözaltına alınan anne S.B. emniyete götürüldü.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesine getirilen S.B'nin işlemleri sürüyor.




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