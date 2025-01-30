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Eskişehir'de dün ilan edilen biber gazı yasağı geri çekildi

Eskişehir'de dün ilan edilen biber gazı yasağı geri çekildi

19:5630/01/2025, Perşembe
IHA
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Eskişehir'de biber gazı yasağı Valilik oluru ile iptal edildi.
Eskişehir'de biber gazı yasağı Valilik oluru ile iptal edildi.

Eskişehir'de biber gazı taşıma yasağı bir gün sürdü. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce dün ilan edilen, dün eğitim almayan ve sertifikası bulunmayan kişilere getirilen yasağın geri çekildiği duyuruldu. Karara ilişkin yapılan açıklamada ilgili mevzuatta genel bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Eskişehir'de dün eğitim almayan ve sertifikası bulunmayan kişilere getirilen biber gazı bulundurma yasağı geri çekildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü
nce dün, eğitim almayan ve sertifikası bulunmayan kişilerin biber gazı bulundurması yasaklanmıştı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde bu karar geri çekildi.

"Mevzuatta düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor"

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Gaz spreylerinin (biber gazı) bulundurulması, taşınması ve kullanılmasının yasaklandığına dair yayımlanan 24.01.2025 tarih ve 2025/24 Sayılı Valilik oluru, yapılan değerlendirme neticesinde ilgili mevzuatta genel bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan 30.01.2025 tarih ve 2025/25 sayılı Valilik oluru ile iptal edilmiştir” denildi.




#Biber Gazı
#Eskişehir
#Yasak

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