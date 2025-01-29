Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Eskişehir'de biber gazı taşımak yasaklandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, şehirde eğitim almayan ve sertifikası bulunmayan kişilerin biber gazı bulundurmasının yasaklandığını açıkladı. Emniyet'ten yapılan açıklamada, kararın Eskişehir Valiliğinin oluru ile alındığı ve biber gazının sağlık sorunu olan kişilerde olumsuz etki bırakabileceğine dikkat çekildi.
Eskişehir'de eğitim almayan ve sertifikası bulunmayan kişilerin biber gazı bulundurmasının yasaklandığı açıklandı.
"Asayiş yönünden sakınca doğurabilir"
Karar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2025/24 Sayılı Eskişehir Valiliği oluru ile gaz spreylerinin (biber gazı) sağlık sorunu olan kişilerde olumsuz etki bırakabileceği ve eğitimsiz kişilerin kullanımına sunulmasının genel güvenlik asayiş yönünden sakınca doğurabileceği nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve Özel Güvenlik Teşkilatı (eğitim almış, sertifikası bulunan) dışındaki tüm kişi ve kuruluşların biber gazı bulundurması, taşıması ve kullanması yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.