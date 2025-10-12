Yeni Şafak
Eskişehir'de ilginç olay: Polis aracına çarpıp kaçtı

Eskişehir'de ilginç olay: Polis aracına çarpıp kaçtı

17:3012/10/2025, Pazar
IHA
Polis arabasına çarpıp kaçtı
Polis arabasına çarpıp kaçtı

Eskişehir’de polis aracına arkadan çarpan plakasız motosiklet olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyreden 26 A 4833 plakalı polis aracına, plakası bulunmayan bir motosiklet çarptı. Araçtan inen polis ekipleri motosikletli şahsın olay yerinden hızla kaçtığını gördü.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.



#Eskişehir
#polis
#kaza
