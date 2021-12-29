Esma ninenin hayali üniversiteli olmak: 30’a yakın kurs bitirdi

76 yaşındaki Esma Dalgıç, ilkokulu bitirdikten sonra uzun yıllar Halk Eğitim Merkezi’nin düzenlediği kurslara katıldığını, yaklaşık 30’a yakın kurs bitirme belgesi aldığını söyledi.

Ebru, yağlı boya ve 3D boyutlu resim, dikiş nakış gibi kurslardan aldığı belgeleri çerçeveletip evine astığını anlatan Dalgıç, “Halk Eğitim Merkezi kurslarından sonra ebru, yağlı boya tekniğine ilgim oluştu ve 30’a yakın yağlı boya tablolarım, ebrularım var. Şu anda hayalim fotoğrafçılık kursuna gitmek. Bir de saz çalmak istiyorum, ney veya saz olur, müzik kursuna gitmek istiyorum” dedi.

Açıköğretim Lise 2’inci sınıfta eğitimine devam ediyor

Halk Eğitim Merkezi’nin kurslarını bir taraftan takip ederken, aynı zamanda okul hayatını da sürdürdüğünü dile getiren Dalgıç, “Birkaç yıl önce de açık öğretim ortaokulu bitirdim ve ardından açık öğretim liseye geçtim. Şu anda lise ikideyim. Liseyi bitirebilirsem, kısmet olursa torunumla beraber üniversite sınavına gireceğim. Kazanabilirim kazanamam bilemem ama çok istekliyim, çok hevesliyim. Kendi çapımda üniversiteye hazırlık yapıyorum” şeklinde konuştu.

REKLAM

En büyük hayalinin üniversite okumak olduğunu vurgulayan Dalgıç, bu nedenle Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen Anne Üniversitesi eğitimine büyük bir istekle katıldığını belirterek, şunları söyledi:

“Anne Üniversitesi’nin çok faydası oldu. En azından üniversite hayatını gördüm. Üniversite nasılmış, nasıl oluyor, nasıl okunuyormuş en azından onu görmüş oldum. Şimdi daha bir cesaret geldi, buraya gelince. ‘Girebilirim buraya’ diye düşünüyorum ama yaparım yapamam bilemem.”

"Eşim ve çocuklarımın desteği çok önemliydi"

Evlendikten sonra, eğitim konusunda eşi ve çocuklarından çok büyük destek gördüğünü dile getiren Dalgıç, şöyle devam etti:

"Çocuklarım beni çok destekliyor. Nur içinde yatsın, eşim de beni çok destekledi. Rahmetli eşim, hiç hayır kelimesini bilmezdi. Çevremde herkes benim eğitime olan ilgimi bilir. Çocuklarım benimle gurur duyuyor, çevrem yine gurur duyuyor. Bana soruyorlar, bu enerjiyi neye borçlusun diye. Evvel Allah’a, sonra eşim ve çocuklarıma borçluyum, diyorum. Eşim, çocuklarım veya gelinlerim, mesela deseler ki ‘ya ne yapacaksın bu yaşta, otur’ deseler ben o zaman üzülürüm, otururum. Ama hiç bana otur demiyorlar. ‘Tamam git, gidebilirsin, yapabilirsin’ diyorlar, hep. Anne Üniversitesine gitmek istediğimi söyleyince de çocuklarım destek oldular."

"Anne Üniversitesi sayesinde zihnim açıldı"

Esma Dalgıç, Hitit Üniversitesi’nin Anne Üniversitesi Programını uzun süredir takip ettiğini, bu yıl katılma fırsatı bulduğunu belirterek, “Hitit Üniversitesi Anne Üniversitesi yöneticileri sağ olsunlar, yaş sınırı olmadığını söylediler ve beni de kabul ettiler. Anne Üniversitesi sayesinde zihnim açıldı, sanki kendimi ayrı bir dünyada görüyor ve hissediyorum. Yani o kadar hoşuma gitti” ifadesini kullandı.

REKLAM

Anne Üniversitesine başladığında hem üniversite ortamını görme mutluluğunu hem de zamanında üniversite okuyamamış olmamanın üzüntüsünü yaşadığını anlatan Dalgıç, “Çocuklarım, komşularım, eş dost ‘okusaydın mutlaka büyük bir yerde olurdun’ diyorlar. Hep çevremde öyle söylüyorlar. Geçmiş dönemde bu imkanları bulamamış olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum” dedi.

Anne Üniversitesi Koordinatörlerinden Öğretim Görevlisi. Tuğba Gülen de Hitit Üniversitesi’nin 2018’den beri Çorum’da anne ve anne adaylarına kapılarını açtığını belirterek, “Alanında uzman öğretim elemanları tarafından ‘aile içi iletişim’, ‘çocuk gelişimi’, ‘geri dönüşüm ve tasarruf’ ve ‘medya okuryazarlığı’ gibi konularda eğitimlerin verildiği Anne Üniversitemizde, pek çok anne ile tanıştım. Aslında biz onların hayatlarına dokunuyormuşuz gibi olsak da onlar da bizim hayatımıza dokunuyorlar. Esma teyze gibi eğitim azmiyle örnek olan pek çok anne ile tanıştım. Pek çok annenin çok güzel hikayesi var. Annelerin hikayeleri güzelleşince toplumun hikayesi de güzelleşiyor” şeklinde konuştu.