ESPARK’ın kasası personele emanet

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temizlik AŞ’nin (ESPARK) tüm bankacılık işlemleri tek bir personelin insafına bırakıldı. Sayıştay’ın ESPARK’a ilişkin mali denetimde dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı. Şirketin muhasebe kayıtları ile banka hesap ekstrelerinin incelenmesi sonucunda, yüklü mali değere sahip işlemlerin mobil bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi. Buna göre, şirketin para transferleri bir personelin akıllı telefonu ve bu hatta tanımlı mobil bankacılık işlemleri üzerinden yapıldığı öğrenildi. Başka bir ifadeyle belediyenin parası bu personelin insafına bırakıldı.