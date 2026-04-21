ESPARK’ın kasası personele emanet

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temizlik AŞ’nin (ESPARK) tüm bankacılık işlemleri tek bir personelin insafına bırakıldı. Sayıştay’ın ESPARK’a ilişkin mali denetimde dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı. Şirketin muhasebe kayıtları ile banka hesap ekstrelerinin incelenmesi sonucunda, yüklü mali değere sahip işlemlerin mobil bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi. Buna göre, şirketin para transferleri bir personelin akıllı telefonu ve bu hatta tanımlı mobil bankacılık işlemleri üzerinden yapıldığı öğrenildi. Başka bir ifadeyle belediyenin parası bu personelin insafına bırakıldı.
BU BİR KONTROL ZAFİYETİ
Sayıştay denetçileri bunu önemli bir kontrol zafiyeti olarak değerlendirildi. Denetimde, para transferlerinin tek bir kişi tarafından yapılabilmesine imkân tanınmasının ve bu konuda yeterli bir kontrol mekanizması kurulmamasının, şirketin finansal yönetimi açısından risk oluşturduğu belirtildi. Şirketin mali işlem hacmi dikkate alındığında, bu yetkinin kötüye kullanılması halinde doğacak tüm sonuçların şirketi bağlayabileceğine dikkat çekildi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından ESPARK, şirketin banka hesap hareketlerinin kontrolü amacıyla mobil bankacılık kullanımının tamamen durdurulduğu bildirildi. Banka üzerinden yapılacak ödeme işlemlerinde gerekli kontrol mekanizmalarının kurulması için planlamaların başlatıldığı ifade edildi.