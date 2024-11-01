Esra Albayrak: “Aile aklı” yeniden devreye sokulmalı

Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Uluslararası Aile Yılı’nın 30. yıl dönümü anısına 30-31 Ekim 2024 tarihlerinde Katar’ın başkenti Doha’da ‘Aile ve Çağdaş Megatrendler’ başlığı altında bir dizi konferans düzenlendi. Qatar Vakfı Başkanı Şeyha Moza ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Amina K. Mohammad’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, sosyal ve siyasal krizler karşısında ailenin varlığını, meşruiyetini korumak için atılması gereken politik adımlar ve müdahale modelleri derinlemesine tartışıldı.

Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Enstitü Sosyal İcra Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak, Katar Danışma Meclisi Üyesi Riem el-Mansurî, UTAH Senatörü Stuart Adams, Katar Vakfı Temel Eğitim Proje Yöneticisi akademisyen Abeer M. Al-Khalifa özel oturumda katılımcılara hitap ettiler.

Saygın uzmanlar, politika yapıcılar ve düşünce liderlerin; bilgilendirici tartışmalar, yuvarlak masa oturumları ile sergiler gerçekleştirdiği ve aile dostu politikaların incelendiği iki günlük programın odak noktası “ailenin refahı” oldu.





Konferans kapsamında Katar Danışma Meclisi Üyesi Riem el-Mansurî, UTAH Senatörü Stuart Adams, Katar Vakfı Temel Eğitim Proje Yöneticisi akademisyen Abeer M. Al-Khalifa ile özel bir oturumda katılımcılara hitap eden Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Enstitü Sosyal İcra Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak, dijitalleşmenin dönüştürdüğü yeni nesil aile bağlarına dikkat çekti.





“Dijitalleşme aile içi bağları kesintiye uğrattı”

Enstitü Sosyal tarafından yapılan “Dijital Çağda Ailenin Dönüşümü: Yeni Nesil Bağlar ve Dinamikler” araştırmasının bulgularını uluslararası katılımcılarla da paylaşan Albayrak, dijitalleşmenin yoğun ve hızlı deneyimlenmesinin özellikle nesiller arası aktarım ve aile içi bağları kesintiye uğrattığına vurgu yaptı.





‘Aile aklı’ yeniden devreye sokulmalı

Bu durumun aileyi ve tabii olarak da toplumsal psikolojiyi daha kırılgan hale getirdiğini söyleyen Albayrak, dayanıklılığı yüksek bir aile ve toplum modeli için küçülen ailelerin ve zayıflayan aile bağlarının güçlendirilmesinin önemine değindi. Kesintiye uğramış nesiller arası aktarım kanallarının açılması amacıyla ‘büyük aile’nin imkânlarını da hatırlatan Esra Albayrak, ‘aile aklı’nın yeniden devreye sokulması gerektiğinin altını çizdi.





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