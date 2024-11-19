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Et ve Süt Kurumu'ndan 'zam' iddialarına cevap: Kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak durum yok

Et ve Süt Kurumu'ndan 'zam' iddialarına cevap: Kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak durum yok

12:5919/11/2024, Salı
AA
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Et ve Süt Kurumu, bazı basın yayın organlarında yer alan Türkiye genelinde kırmızı et fiyatlarına zam yapıldı iddilarına cevap verdi.
Et ve Süt Kurumu, bazı basın yayın organlarında yer alan Türkiye genelinde kırmızı et fiyatlarına zam yapıldı iddilarına cevap verdi.

Et ve Süt Kurumu (ESK), bazı basın yayın organlarında yer alan 'kırmızı et fiyatları birden fırladı' iddialarına cevap verdi. Kamuoyuna yapılan açıklamada "Mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarımız piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olup, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir" denildi.

Et ve Süt Kurumu (ESK), mevcut stokların piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olduğunu ve kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.


Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan "
Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı"
şeklindeki haberler üzerine açıklama yapılması ihtiyacının doğduğu aktarıldı.

"Kırmızı ette hayvan stoklarımız ihtiyaçları karşılayacak düzeyde"

Kurumun, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri aldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız devam etmektedir. Mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarımız piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olup, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Et fiyatlarının daha da artacağına dair spekülatif iddialara itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz."



#ESK
#et ve süt kurumu
#fiyat artışı
#kırmızı et

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