Ev eşyası yüklü kamyonette 40 kilogram esrar ele geçirildi

20:009/01/2026, Cuma
DHA
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ev eşyası taşıdığını söyleyen kamyonet şoförünün hareketlerinden şüphelenerek arama yaptı. Yapılan aramada, ev eşyalarının arkasına saklanmış 40 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya’da denetim yapan polis ekiplerince durdurulan ev eşyası yüklü kamyonette 40 kilogram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya-Eskişehir kara yolunda yaptıkları denetimde bir kamyoneti durdurdu. Ev eşyası taşıdığını söyleyen kamyonet şoförünün hareketlerinden şüphelenen polis, araçta hassas burunlu narkotik köpeği ‘Thor’ ile arama yaptı. Thor’un yoğun tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede, ev eşyalarının arkasına gizlenmiş halde 40 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili araçtaki şüpheliler M.Ç. ile E.S. gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 42 milyon lira olduğu belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.






