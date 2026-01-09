Osmaniye'de valizinde 4 kilo 715 gram uyuşturucu bulunan yolcu yakalandı

Zehir tacirlerine geçit yok.
Osmaniye'de şehirler arası yolcu otobüsündeki valizinde 4 kilo 715 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu uygulama noktasında bir şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, aracın bagaj bölümünde S.L'ye ait valizde 4 kilo 715 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
