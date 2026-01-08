Yeni Şafak
İstanbul'da zehir tacirlerine nefes kesen operasyonla darbe

İstanbul'da zehir tacirlerine nefes kesen operasyonla darbe

23:148/01/2026, Perşembe
Operasyonla yakalanan şahıs savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Operasyonla yakalanan şahıs savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da satışa hazır yüklü miktarda uyuşturucunun piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 7 Aralık’ta harekete geçti. Takibe alınan araca yapılan baskında bir şahıs yakalandı, aracın bagajında satışa hazır 2 çuval içinde 132 parça halinde preslenmiş toplamda 88 kilo eroin ele geçirildi.

İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Beylikdüzü’nde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 çuval içinde toplam 88 kilo satışa hazır eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor. Beylikdüzü’nde satışa hazır yüklü miktarda uyuşturucunun piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 7 Aralık’ta harekete geçti. İhbar üzerine belirtilen 34 KNŞ 933 plakalı aracı takibe alan ekipler, aracı Beylikdüzü Adnan Kahvesi Mahallesi Eylül Sokakta kıstırarak yakaladı. Yapılan baskında araç sürücüsü Zagros J.C., yakalandı. Yapılan aramalarda aracın bagajında satışa hazır 2 çuval içinde 132 parça halinde preslenmiş toplamda 88 kilo eroin ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilen Zagros J.C., savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



