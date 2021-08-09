Evde eğitimden ev okuluna

Çocukların kişisel gelişimleri, anne-babaların çocuklarının eğitimine doğrudan katılmaları hatta öğretmenlerin öğrencilerini her yönüyle daha iyi tanımaları için ‘ev okulu’ sistemi giderek önem kazanıyor. ABD, Kanada ve İngiltere’de olduğu gibi pek çok ülkede ‘ev okulu’ sistemi yasal mevzuata oturtulmuş durumda. Türkiye’de ilk olan Ev Okulu Derneği, çocuklara, ailelere, öğretmenlere ve öğrencilere yönelik hem online hem de yüz yüze ücretsiz eğitim programları düzenliyor. Merhum Psikolog Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nun onursal başkanı olduğu dernek, ev rehberliği çalışmasıyla 5 yaşından 14 yaşına kadar çocuklara evlerinde etkinlikler düzenliyor. Bu çalışmayla çocukların kişisel yetenekleri raporlanarak meslek seçimine önceden adım atılıyor.

ÇOCUKLAR ZEKÂDA KATEGORİ ATLAYABİLİR

Bugüne kadar proje 5 bin 200 aileye ulaştı. Ayrıca ‘Sürekli Ebeveyn Eğitimleri’ başlığıyla Zoom üzerinden her pazartesi akşamı 6 bin 500 ailenin katılımıyla ücretsiz program düzenleniyor. Ev Okulu Derneği Başkanı Mehmet Hilmi Eren, “Her hafta velileri farklı uzmanlarla muhatap tutuyoruz. Anne-babalar uzmana birebir soru sorabiliyor. Çocukta zekâ gelişimi çok önemlidir. Anne- babanın desteklemesiyle normal zekâlı bir çocuk parlak, parlak zekâlı bir çocuk da üstün zekâlı olabilir” dedi.

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Mehmet Hilmi Eren

SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDEN ‘EV REHBERLİĞİ’

Çocukların kişisel gelişimleri için çalıştıklarını söyleyen Eren, “Özgüvenin artması için Doğan Cüceloğlu’nun desteklemesiyle ‘ev rehberliği’ çalışmasını gerçekleştirdik. Bize başvuran üniversitelerin psikoloji ve PDR bölümleri son sınıf öğrencileri belli testlerden geçiriliyor, ‘ev rehberi’ tanımını kazanıyor. Bu uzman arkadaşlarımız haftada bir gün eve gidiyor evde çocukla iki buçuk saat çocuğun yetenek ve becerileri için çalışma yapıyor. Her hafta aileye bilgi veriyor. Bu çalışma bizim gurur duyduğumuz bir çalışma. İstanbul içinde yaşayan her aile başvurabilir” ifadelerini kullandı.

ÇOCUĞUNUZLA TANIŞMAK İSTER MİSİNİZ?

Sadece çocukları değil aynı zamanda aileleri geliştirmek için atölyeler açtıklarını anlatan Eren, şu bilgileri verdi: “Velilere ‘Çocuğunuzla tanışmak ister misiniz’ diye sorduğumuz bir çalışmamız var. Projeye başvuran ailelerin 5 yaşından 14 yaşına kadar olan çocuklarını yetenek testinden geçiriyoruz. İster online ister yüz yüze yapıyoruz. Sekiz-on sayfalık raporlar veriyoruz. Bu projeye 5 bin 200 aile başvurdu ve 3 binini tamamladık. Hedefimiz 10 bin.”

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Pandemide taleplerin daha çok arttığını belirten Eren, şöyle devam etti: “Özellikle bu dönemde öğrencelerin kendilerini geliştirecek çalışmalara ihtiyacı vardı. 500 üniversite öğrencisi bu çalışmalara katıldı. İnsanlar ev içerisinde eğitim dediklerinde bizi buldular. Bir dokunan bizden ayrılmadı. Ev Okulu Derneğinin Youtube’da 40 bin, Instagram’da 116 bin takipçisi var.”

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