Gündem Evde eğitimden ev okuluna
EĞİTİM

Evde eğitimden ev okuluna

Türkiye’de adı konulmamış bir ‘ev okulu’ sistemi devam ediyor. Pandemi sürecinde okulda eğitimin yerini zorunlu olarak ‘evde eğitim’ alırken, ‘ev okulu’ da Türkiye’nin gündemine girdi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Ev Okulu Derneği Başkanı Mehmet Hilmi Eren Yeni Şafaka konuştu: Evde eğitimden ev okuluna
Ev rehberliği çalışmasıyla 5 yaşından 14 yaşına kadar çocuklara evlerinde etkinlikler düzenliyor

Çocukların kişisel gelişimleri, anne-babaların çocuklarının eğitimine doğrudan katılmaları hatta öğretmenlerin öğrencilerini her yönüyle daha iyi tanımaları için ‘ev okulu’ sistemi giderek önem kazanıyor. ABD, Kanada ve İngiltere’de olduğu gibi pek çok ülkede ‘ev okulu’ sistemi yasal mevzuata oturtulmuş durumda. Türkiye’de ilk olan Ev Okulu Derneği, çocuklara, ailelere, öğretmenlere ve öğrencilere yönelik hem online hem de yüz yüze ücretsiz eğitim programları düzenliyor. Merhum Psikolog Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nun onursal başkanı olduğu dernek, ev rehberliği çalışmasıyla 5 yaşından 14 yaşına kadar çocuklara evlerinde etkinlikler düzenliyor. Bu çalışmayla çocukların kişisel yetenekleri raporlanarak meslek seçimine önceden adım atılıyor.

ÇOCUKLAR ZEKÂDA KATEGORİ ATLAYABİLİR

Bugüne kadar proje 5 bin 200 aileye ulaştı. Ayrıca ‘Sürekli Ebeveyn Eğitimleri’ başlığıyla Zoom üzerinden her pazartesi akşamı 6 bin 500 ailenin katılımıyla ücretsiz program düzenleniyor. Ev Okulu Derneği Başkanı Mehmet Hilmi Eren, “Her hafta velileri farklı uzmanlarla muhatap tutuyoruz. Anne-babalar uzmana birebir soru sorabiliyor. Çocukta zekâ gelişimi çok önemlidir. Anne- babanın desteklemesiyle normal zekâlı bir çocuk parlak, parlak zekâlı bir çocuk da üstün zekâlı olabilir” dedi.

Mehmet Hilmi Eren
Mehmet Hilmi Eren

SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDEN ‘EV REHBERLİĞİ’

Çocukların kişisel gelişimleri için çalıştıklarını söyleyen Eren, “Özgüvenin artması için Doğan Cüceloğlu’nun desteklemesiyle ‘ev rehberliği’ çalışmasını gerçekleştirdik. Bize başvuran üniversitelerin psikoloji ve PDR bölümleri son sınıf öğrencileri belli testlerden geçiriliyor, ‘ev rehberi’ tanımını kazanıyor. Bu uzman arkadaşlarımız haftada bir gün eve gidiyor evde çocukla iki buçuk saat çocuğun yetenek ve becerileri için çalışma yapıyor. Her hafta aileye bilgi veriyor. Bu çalışma bizim gurur duyduğumuz bir çalışma. İstanbul içinde yaşayan her aile başvurabilir” ifadelerini kullandı.

ÇOCUĞUNUZLA TANIŞMAK İSTER MİSİNİZ?

Sadece çocukları değil aynı zamanda aileleri geliştirmek için atölyeler açtıklarını anlatan Eren, şu bilgileri verdi: “Velilere ‘Çocuğunuzla tanışmak ister misiniz’ diye sorduğumuz bir çalışmamız var. Projeye başvuran ailelerin 5 yaşından 14 yaşına kadar olan çocuklarını yetenek testinden geçiriyoruz. İster online ister yüz yüze yapıyoruz. Sekiz-on sayfalık raporlar veriyoruz. Bu projeye 5 bin 200 aile başvurdu ve 3 binini tamamladık. Hedefimiz 10 bin.”

Pandemide taleplerin daha çok arttığını belirten Eren, şöyle devam etti: “Özellikle bu dönemde öğrencelerin kendilerini geliştirecek çalışmalara ihtiyacı vardı. 500 üniversite öğrencisi bu çalışmalara katıldı. İnsanlar ev içerisinde eğitim dediklerinde bizi buldular. Bir dokunan bizden ayrılmadı. Ev Okulu Derneğinin Youtube’da 40 bin, Instagram’da 116 bin takipçisi var.”

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden affını isteyen Ziya Selçuk'tan teşekkür mesajı
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanlığı görevinden affını isteyen Ziya Selçuk'tan teşekkür mesajı

Helal size çocuklar: 'Biz çikolata yemesek de olur' diyerek 16 engelliye umut oldular
FOTOĞRAF 12
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Manisalı öğrenciler, ’Biz Çikolata Yemesek de Olur, Yeter ki Siz Yürüyün’ adlı proje kapsamında cep harçlıklarından arttırdıkları paralar ile 16 engellinin yüzünü güldürecek.
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Cemal Ergün İlkokulu 4-D sınıfı öğrencileri, okula gelemeyen bir bedensel engelli öğrenci nedeniyle sınıf öğretmenleri ile birlikte cep harçlıklarından arttırdıkları paraları toplayarak farkındalık projesi başlattı.
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Bir tekerlekli sandalye için başlatılan kampanyanın sonunda veliler ve öğrencilerin huzurunda açılan kumbaradan 20 bin TL çıktı.
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Cemal Ergun İlkokulu 4-D sınıf öğretmeni Nazlı Aydın Çıplak, öğrencileri ile birlikte pandemi öncesi 2020 yılı şubat ayında başlattıkları farkındalık projesine ’Biz Çikolata Yemesek de Olur, Yeter ki Siz Yürüyün’ adını verdiklerini söyledi.
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Öğrencilerin cep harçlıklarından arttırdıkları paraların kumbarada toplandığını kaydeden sınıf öğretmeni Çıplak, kampanyaya geçen zaman içerisinde öğrencilerden duyan duyarlı vatandaşların da destek vererek kumbaraya para bağışında bulunduğunu anlattı.
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Sınıf öğretmeni Nazlı Aydın Çıplak, “Bizim sınıfımızda bedensel engelli bir arkadaşımız var, ancak okula hiç gelmiyor evde eğitim alıyor. Bu arkadaşımızdan esinlendik, projemizin çıkış noktası o. Onun sayesinde bu projeyi başlattık. Bir de bizim 1. sınıftan bu yana yaptığımız sağlıklı beslenmek, abur cuburdan uzak durmak diye bir projemiz daha vardı. O yüzden de kumbaramızın üzerine de ’Biz çikolata yemesek de olur, yeter ki siz yürüyün’ yazarak sloganımızı da oluşturduk. Çocuklarımızla birlikte başlarda haftada belirli günlerde cep harçlıklarından arttırdıkları paraları kumbaraya attılar, ben de onlara destek oldum” şeklinde konuştu.
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YARDIM KAMPANYASINA DIŞARIDAN DA DESTEK GELDİ <br> <br> Sınıf içerisinde başlattıkları projenin duyulmasının ardından dışarıdan da bağışların gelmeye başladığını anlatan sınıf öğretmeni Çıplak, bir gün sınıftaki öğrencinin babaannesinin kumbaraya destek olmak istediğini söyleyerek, “Bağışı kabul ederek, kampanyamızı büyütme kararı aldık.
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Arkadaşlarımıza ve yakın çevremize söyledik, sağ olsunlar onlar da bizlere çok destek oldular. Bir sandalye almak için çıktığımız yolda bugün yaklaşık 16 sandalye alabilecek kadar bağış topladık.
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Sınıf olarak onlara umut ışığı olacağımız için çok mutluyuz. Kumbaramızı ailelerimizin ve öğrencilerimizin huzurunda açtık ve toplanan para 20 bin liraya yakın” dedi.
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ÖĞRENCILER MUTLU VE HUZURLU <br> <br> Projeyi canı gönülden destekleyen sınıf öğrencilerinden Burhan Efe Akgör, “Birine hediye almak zaten çok güzel bir şeydir. Hayatı değiştirecek hediye almak, olumlu bir etki vermek gerçekten çok güzel bir duygu” diye konuştu.
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Sınıf öğrencilerinden Mehmet Ali Ataklı ise öğretmenine teşekkür ettiğini belirterek, “Bu kadar çok para toplanacağını düşünemezdim. Hatta bir tekerlekli sandalyeyi alacak kadar para toplayamayız diye düşünürken ummadığımız kadar çok para toplandı” dedi.
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Sınıf öğrencilerinden Gülsüm Eyman Kara da duygularını şöyle dile getirdi: “Bedensel engelli arkadaşlarımız bizler koşarken pencereden bakıp bizleri seyrediyorlar. Şimdi 16 arkadaşımıza umut olacağız, çok mutluyum.”
Helal size çocuklar: 'Biz çikolata yemesek de olur' diyerek 16 engelliye umut oldular
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Cemal Ergün İlkokulu 4-D sınıfı öğrencileri, sınıflarındaki bedensel engelli arkadaşları için başlattıkları 'Biz Çikolata Yemesek de Olur, Yeter ki Siz Yürüyün' adlı tekerlekli sandalye kampanyasında bir yıl içinde cep harçlıklarından artırdıkları paralarla 16 tekerlekli sandalye parası topladı. Sınıfta başlayan proje önce bütün okula, sonra da okul dışına taşınca kendileri minik yürekleri kocaman olan öğrenciler 16 engelli için umut oldu.
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