Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Evde uyuşturucuyla yakalan 3 kişiden komik savunma: 'Kahve içip muhabbet ediyorduk'

Evde uyuşturucuyla yakalan 3 kişiden komik savunma: 'Kahve içip muhabbet ediyorduk'

11:159/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Evdeki aramalarda 12 pakette 4 kilo 267 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Evdeki aramalarda 12 pakette 4 kilo 267 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda 4 kilo 267 gram metamfetamin ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında, "Kahve içiyorduk" diyen şüpheliler, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dağlıoğlu Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi. Evdeki aramalarda 12 pakette 4 kilo 267 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda, evde bulunan Suriye uyruklu M.H. (49), M.A. (28) ve M.M. (26) gözaltına alındı.


Emniyetteki sorgularında, "Biz muhabbet ediyorduk, kahve içiyorduk, uyuşturucudan haberimiz yok" diyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, tutuklandı.




#uyuşturucu
#narkotik
#kahve
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ZİRAİ DON ÖDEMELERİ BAŞLIYOR: Ekim ayı zirai don desteği ne zaman, kimlere yatacak 2025?