Evinizde varsa dikkat: Bakanlık bu ürünlerin toplatılmasına karar verdi

Ticaret Bakanlığı, güvensizliği tespit edilen ürünleri düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla duyurmaya devam ediyor. Bakanlık, bir ürünün standart dışı olduğu gerekçesiyle, bir ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplasına karar verildiğini duyurdu.
Ticaret Bakanlığı tarafından yeni bir uyarı yayımlandı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne eklenen bilgilere göre bir oyuncak modelinin kullanımının riskli olduğu tespit edildi.
Bakanlık toplatılmasına karar verdi
Yapılan incelemeler sonucunda, Gramsci markasına ait Yu-13C model oyuncağın güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlendi. Bakanlık, söz konusu ürünün satışını yasaklarken piyasadan toplatılmasına da karar verdi.
Açıklamada, oyuncağın özellikle çocuklar için boğulma ve yaralanma riski taşıdığı belirtildi.