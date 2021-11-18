Evlat nöbetinde aile sayısı 245'e yükseldi: Kızımın peşinden iki defa Irak'a gittim ama kızımı bana göstermediler

Hakkarili anne, 8 yıldır PKK’nın elinde olan kızı için evlat nöbetine dahil oldu.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 808 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

DHA

'KIZIMI ALMADAN BURADAN GİTMEYECEĞİM'

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2014 yılında, 23 yaşındayken kaçırılan kızı Zahide’nin bulunması için gelip eyleme katılan Zebude Öner ile birlikte evlat nöbeti tutan aile sayısı 245'e çıktı. Zebude Öner, kızına teslim olması için çağrı yaparak, "HDP kızımı alıp PKK'ya teslim etti. Kızımın peşinden 2 defa Irak'a gittim ama kızımı bana göstermediler. Buraya kızımı istemeye geldim. Kızımı nasıl götürdülerse öyle de geri getirsinler. Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim. İnşallah, kızım gelir ve kavuşurum. Zahide kızım; korkma evine gel. Kaç, güvenlik güçlerine teslim ol. Kimse sana ceza vermeyecek. Teslim ol, devletimiz de seni bana teslim edecek" dedi.

DHA

LİCE KAYMAKAMI'NDAN AİLELERE DESTEK

Bu arada, Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Evlice, ilçedeki STK temsilcileri ile birlikte ailelere destek ziyaretinde bulundu. Evlice, tek tek görüştüğü ailelere Türk bayrağı işlenmiş bir tablo hediye etti. Evlice, annelerin evlat nöbetinde ortaya koydukları kararlılık ve iradenin terör örgütünün sonunu getireceğini belirterek, şunları söyledi:

REKLAM

"Diyarbakır annelerine destek vermek için buradayız. Diyarbakır annelerimiz tam 808 gündür evlat nöbetindeler. Annelerin evlat nöbetinde ortaya koymuş oldukları kararlılık, duruş, mücadele, azim ve bu irade, bu örgütün sonunu getirecek olan iradedir. Bizler de bu iradeyi oldukça önemsiyoruz. Özellikle şunun altını çiziyor ve vurguluyorum ki; bugün Lice'de iş adamlarımızla, girişimcilerimizle, sanayicilerimizle artık yatırımları konuşuyoruz, yapılacak işleri konuşuyoruz. Artık terör örgütünün sonu geldi. Annelerin buradaki mücadelesi ve devletimizin ortaya koyduğu iradeyle inşallah terör örgütü, ülke gündemimizden silinip atılacaktır. Diyarbakır anneleri, inşallah ortaya koydukları bu mücadeleyle evlatlarına yakın bir zamanda kavuşacaklar."

GÜNDEM Diyarbakır anneleri PKK'ya tepki yürüyüşü düzenledi: Pervin Buldan'ın kızı Avrupa'da geziyor, benim kızım dağda

GÜNDEM Düğününe iki gün kala dağa kaçırıldı: Muşlu anne kızı için evlat nöbetinde

GÜNDEM İçişleri Bakanı Soylu, Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan ailelerle görüştü: Bunu ancak ana yüreği yapar

OYNAT 00:52 Diyarbakır annelerinden PKK'ya tepki: Pervin Buldan senin kızın Avrupa'da geziyor benim kızım dağda ölüyor Evlat nöbetinde 800 günü geride bırakan Diyarbakır anneleri PKK'ya tepki yürüyüşü düzenledi. Evlat nöbetinde 800 günü geride bırakan aileler, teröre karşı, 'Büyük buluşma' adıyla yürüyüş düzenledi. HDP İl Başkanlığı binası önünde başlayan ve Turgut Özal Bulvarı'nda devam eden yürüyüşte aileler, ellerinde Türk bayrağı, çocuklarının fotoğrafı ile 'Artık yeter, düşün yakamızdan', 'Kürt-Türk kardeştir, HDP kalleştir', 'Türkiye nöbette' yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüş, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde sona erdi.



Kızından 8 yıldır haber alamadığını aktaran Esmer Koç, 'Kızım HDP'liler tarafından kaçırılarak terör örgütü PKK'ya verildi. 800 gündür evlat nöbetini tutuyorum. HDP ve PKK' dan evladımı istiyorum. HDP'ye sesleniyorum. Pervin Buldan senin kızın Avrupa'da geziyor. Benim kızım dağda, taşta, toprakta ölüyor. Lanet olsun size.' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder