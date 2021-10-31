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POLİTİKA MUŞ

İçişleri Bakanı Soylu, Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan ailelerle görüştü: Bunu ancak ana yüreği yapar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağa kaçırılan çocukları için her hafta HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelerle bir araya gelerek, "Hem kendi hem de başkalarının çocuklarına sahip çıkıyorsunuz. Bunu ancak ana yüreği yapar. Burada attığınız adımlar, yaptığınız direnç ve ortaya koyduğunuz irade, önünde saygıyla eğilecek bir iradedir. Muş'ta yaktığınız meşale ve ateş, inanın ülkenin geleceği ve huzuru içindir. Çocuklarımızın geleceği ve kaybettiklerimizi kazanmak içindir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Soylu, Muşta çocukları için HDP önünde eylem yapan ailelerle görüştü: Bunu ancak ana yüreği yapar
Bakan Soylu dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan annelerle buluştu.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kentteki bir otelde kanaat önderleriyle buluştu, ardından esnafı ziyaret etti.

Bir iş yerinin açılışını gerçekleştiren Soylu, daha sonra terör örgütü PKK tarafından dağa götürülen çocukları için her hafta çarşamba günleri HDP önünde eylem yapan ailelerle Porsor Ana Kadın Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Ailelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Soylu, yaptıkları işin, attıkları adımların ve sahip çıktıkları meselenin bir memleket ve millet meselesi olduğunu vurguladı.

İHA

Ortaya koydukları iradeden dolayı ailelere minnettar olduklarını belirten Soylu, şunları kaydetti:

  • "Hem kendi hem de başkalarının çocuklarına sahip çıkıyorsunuz. Burada attığınız adımlar, yaptığınız direnç ve ortaya koyduğunuz irade, önünde saygıyla eğilecek bir iradedir. Bunu ancak ana yüreği yapar. Evlatlarınıza sahip çıkıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Sonuna kadar sizinleyiz. Bunun için büyük bir gayret ortaya koyuyoruz. Sizi mutlu bir buluşmayla bir araya getirebilmek için tüm arkadaşlarımızla çok çalışıyoruz. Valimize, belediye başkanımıza ve tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlerle beraberler."

İHA

Ailelerle sürekli yapmak istedikleri görüşmenin bugüne nasip olduğunu aktaran Soylu, "Muş'ta yaktığınız meşale ve ateş, inanın ülkenin geleceği ve huzuru içindir. Çocuklarımızın geleceği ve kaybettiklerimizi kazanmak içindir. Allah bize, sizlere bunu nasip eder. Bir taraftan kazanmaya çalışacağız. Bu konuda devletin bütün gücünü ortaya koyacağız. Siz de gayret göstereceksiniz, bu irade ve direnişi ortaya koyacaksınız. Allah da mükafatını verir. İnancımız odur. Allah sizlerden razı olsun." ifadesini kullandı.

Soylu, ailelerle görüştükten sonra AK Parti Muş İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına geçti.

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