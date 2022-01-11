Gündem Evlat nöbetindeki anne HDP ve PKK birdir
DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki anne: HDP ve PKK birdir

Diyarbakır'da, 9 yıl önce, 15 yaşındayken kaçırılan kızı Zübeyde için evlat nöbetini sürdüren Esmer Koç, "HDP bizim çocuklarımızı dağa götürüyor. Televizyonlarda çıktı. HDP milletvekiliyle PKK'lı kol kola, yan yana fotoğraf çekiyor. Dünya alem bilsin, biz hep diyoruz PKK- HDP birdir" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Evlat nöbetindeki anne: HDP ve PKK birdir
Evlat nöbetindeki anne.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 252 ailenin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti, 862'inci günde de sürdü. 3 Eylül 2019'da başlayan nöbetin ardından Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

2013'te 15 yaşındayken kaçırılan kızı Zübeyde için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek, evlat nöbetini sürdüren Esmer Koç, HDP-PKK ilişkisinin HDP'li Milletvekili Semra Güzel ile öldürülen teröristin beraber çektirdiği fotoğraf ile ortaya çıktığını söyledi. Kızını almadan eylemine de son vermeyeceğini belirten Koç, "Aramadığımız, sormadığımız kapı kalmadı. Hala kızımdan haber yoktur. Öldü mü kaldı mı? Bilmiyorum.

Ben HDP-PKK’dan kızımı istiyorum. Benim kızımı versinler, benim kızım hasta bir kızdır. Benim kızım dağa giden bir kız değildir. Benim kızım silah alan bir kız değildir. Artık kızımı bana versinler, artık yeter. 8 senedir ciğerimi yaktılar. Dünya alem bilsin, biz hep diyoruz PKK- HDP birdir. HDP bizim çocuklarımızı dağa götürüyor ama millet bize inanmıyor. Her şey ortaya çıkıyor. Görmüyor musunuz? Televizyonlara çıktı. HDP milletvekiliyle PKK'lı kol kola, yan yana fotoğraf çekiyor. HDP, PKK kamplarına gidiyor. Çünkü birdir. Bizim çocuklarımızı da HDP götürmüş, PKK’ya teslim etmiş. Biz de HDP’den çocuklarımızı istiyoruz. HDP bizim çocuklarımızı getirmediği sürece biz il binası önünden gitmiyoruz. HDP ne ise PKK odur. PKK neyse HDP odur. HDP, PKK’dan güç alıyor. PKK da HDP’den güç alıyor. Kızım beni görüyorsan kaç gel, devletine teslim ol" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
GÜNDEM
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Evlat nöbetinde ailelerin direnişi devam ediyor
GÜNDEM
Evlat nöbetinde ailelerin direnişi devam ediyor
Minik Asiyeden haber var

Minik Asiye'den haber var

'Maalesef yüz felci var, yüz sinirleri için yama planlıyoruz.'
Milyonları ilgilendiren genelge

Milyonları ilgilendiren genelge

SGK'nin 2022'de geçerli olacak ödenek rakamları belirlendi.
Prof. Dr. Şener: Bu zamana kadar inanmayanlar gerçek salgını hissedecek

​Kızlarını satıyor, kuru unla besleniyorlar.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den HDP'li vekilin teröristle fotoğrafına tepki.

​Konyasporlu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti.

​Dünyanın en vahşi ve barbar peyniri olarak biliniyor.

50 yıllık hayal gerçek oluyor

50 yıllık hayal gerçek oluyor

Bir kentin 30 yıllık suyunu karşılayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.