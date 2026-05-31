Evlenmek isteyenler mutlaka başvursun

2025’in “Aile Yılı”, 2026-2035 döneminin ise “Aile ve Nüfus On Yılı” ilan edilmesi kapsamında hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu, evlilik hazırlığındaki gençlere destek olmaya devam ediyor. Yeni Şafak, her yıl mayıs ayının son haftasında kutlanan Milli Aile Haftası’nda, yuva kurarken bakanlığın faizsiz destek projesinden faydalanan 2 çiftin evine konuk oldu. 17 Mart 2025’te evlenen Hilal ve Berkay Karataş çifti ile geçen sene hayatlarını birleştiren Aleyna ve Muhammed Emin Ekşi çifti, verilen desteğin hem mutluluklarını büyüttüğünü hem de yeni hayatlarına daha huzurlu başlamalarını sağladığını anlattı.

EV EŞYASI VE TAŞINMA MASRAFINDA KULLANDIK

İstanbul Şile’de yaşayan Ekşi çifti, verilen desteğin evlilik sürecinde kendilerini önemli ölçüde rahatlattığını ifade etti. Evlilik hazırlıkları sırasında devletten faizsiz destek almanın ilaç gibi geldiğini söyleyen çift, “Bu dönemde nereden bir destek gelse insanı rahatlatıyor. Faizsiz olması ve geri ödemenin 2 yıl sonra başlaması, bizim için büyük kolaylık oldu. 150 bin liralık desteği, ev eşyaları, çeyiz ve taşınma masrafımızda harcadık” ifadelerini kullandı. Gençlerin ekonomik kaygılar nedeniyle evlilikten uzaklaştığını belirten Ekşi çifti, “Bu proje, gençleri yuva kurmaya teşvik ediyor. Devletin yanınızda olduğunu hissetmek çok kıymetli” diye konuştu.

Ankara’da yuvalarını kuran Karataş çifti de bu desteğin işlerini kolaylaştırdığını söyledi. Hilal Karataş “Eşya masrafını bununla karşıladık. Evlenmek isteyip de çekinen çiftler varsa kesinlikle başvurmalı” derken, Berkay Karataş ise aldıkları 150 bin TL’nin o süreçte ilaç gibi geldiğini, kendilerini rahatlattığını söyledi. İlk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan çiftin ödemelerinin 1 yıllık bölümü silinecek, geri kalan ödemeler de 1 yıl ertelenecek. Çift, bu durumun da kendilerini ayrıca mutlu ettiğini vurguladı.

ÇOCUK 1 YILLIK BORCU SİLİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında sunulan 150 bin TL’lik kredi desteği, Ocak 2026 itibarıyla artırıldı. Eşlerden her ikisinin 18-25 yaş arası olduğu başvurularda kredi tutarı 250 bin TL, birinin 26-29 yaş arası olduğu başvurularda ise 200 bin TL olarak uygulanacak. Çiftlere bir de hibe desteği geldi. Yeni düzenlemeye göre ilk 24 ayı ödemesiz 48 aylık geri ödeme sürecinde çocuk sahibi olan çiftlerin kredi ödemelerinin 12 aylık taksiti hibe edilip, kalan taksitler 12 ay ertelenecek. İkinci çocuk için de birinci çocuk nedeniyle uygulanan erteleme süresi dahil olmak üzere toplam 60 aylık vade içinde ikinci çocuk sahibi olunması halinde, kalan tüm kredi taksitleri hibe edilerek kredi borcu tamamen kapatılacak. Yoğun ilgi gören projeye şu ana kadar 266 bin 291 başvuru yapıldı.