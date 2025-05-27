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Evlerinin bahçesindeki sulama kanalına düşen engelli genç kız hayatını kaybetti

Evlerinin bahçesindeki sulama kanalına düşen engelli genç kız hayatını kaybetti

21:4927/05/2025, الثلاثاء
IHA
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18 yaşındaki engelli kız için doktorların müdahalesi yetersiz kaldı.
18 yaşındaki engelli kız için doktorların müdahalesi yetersiz kaldı.

Siirt'te baygınlık geçirerek evlerinin bahçesinde bulunan sulama kanalına düşen 18 yaşındaki engelli kız, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Siirt'in Pervari ilçesinde sulama kanalına düşen engelli genç kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çobanören köyünde zihinsel ve bedensel engelli Ayşe Koyuncu (18), baygınlık geçirerek evlerinin bahçesinde bulunan sulama kanalına düştü. Ailesi, genç kızı sudan çıkartıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesine sevk edilen Koyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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