Evlerinin bahçesindeki sulama kanalına düşen engelli genç kız hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Çobanören köyünde zihinsel ve bedensel engelli Ayşe Koyuncu (18), baygınlık geçirerek evlerinin bahçesinde bulunan sulama kanalına düştü. Ailesi, genç kızı sudan çıkartıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesine sevk edilen Koyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.