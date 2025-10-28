'Evliliğin temeli imza değil sözlü rızadır'

Aile mahkemesi, çiftin 1989’da kıydığı resmi nikâhı, evlenme kütüğündeki imzanın erkeğe ait olmadığı gerekçesiyle yok hükmünde saydı. Ancak Anayasa Mahkemesi (AYM), evliliğin kurucu unsurunun imza değil, resmi memur önünde verilen sözlü rıza olduğunu belirterek hak ihlali kararı verdi. H.D. ve E.D. çifti 1989’da Türkiye’de evlendi, ardından Almanya’da yaşamaya başladı. 2013’te Almanya’da boşanma davası açılırken E.D., Türkiye’de evliliğin geçersizliği için dava açtı. Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesi, grafoloji raporunu esas alarak 2016’da evliliği yok saydı; tanık beyanlarını ve çiftin 22 yıllık fiilî birlikteliğini gösteren belgeleri dikkate almadı. Nikâhı kıyan muhtar ve aza ise çiftin huzurlarında imza attığını ifade etti. AYM, sadece imza farklılığına dayanarak evliliğin yok sayılamayacağını, bunun aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiğini vurguladı. Dosya yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderildi. Yargılama gideri olarak 30 bin liranın ödenmesine hükmedildi.