İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ehliyetsiz kullandığı araçla bir kişinin ölümüne dört kişinin yaralanmasına neden olan kazanın ardından annesi yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C'yu, yurt dışına kaçırması Türkiye'nin gündemini sarstı. Eylem Tok ve oğlu önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçmıştı. Baba Bülent Cihantimur da 'suçluyu kayırma' suçundan ifade vermek üzere savcılığa çağırıldı. Türkiye'ye iade edilip edilmeyecekleri ise merak konusu oldu. Peki, ABD kendi vatandaşını iade eder mi? Milletlerarası hukuk ne diyor? Ceza Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sınar, herkesin aklındaki sorunun yanıtını verdi. Sınar, “ABD ile Türkiye arasında suçluların iadesine ilişkin ikili bir antlaşma var. Suçlu, bu durumda ABD vatandaşı olsa bile iade edilebilir” dedi.