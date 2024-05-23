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Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten kararı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ehliyetsiz kullandığı araçla bir kişinin ölümüne dört kişinin yaralanmasına sebep olan kazanın sürücüsü firari T.C, ve olay sonrası onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Pınar Görgü
10:04 - 23/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:43 - 23/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
17 yaşındaki T.C., Eyüpsultan ilçesinde ehliyetsiz kullandığı araçla bir kişinin ölümüne dört kişinin yaralanmasına neden olmuştu.
17 yaşındaki T.C., Eyüpsultan ilçesinde ehliyetsiz kullandığı araçla bir kişinin ölümüne dört kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve Oğuz Murat Acı'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C ve annesi Eylem Tok için kırmızı bülten çıkarıldı.



ABD'ye kaçmışlardı

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T. C.'nin seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucunda Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmiş, birden fazla kişi yaralanmıştı. Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü T.C., annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanından Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu T.C hakkında "Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan yakalama kararı çıkarmıştı.


Kırmızı bülten çıkarıldı

Başsavcılık, 7 Mart'ta anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi. Bu talep kabul edilerek yazar Eylem Tok ve oğlu T.C. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.


Herkesin merak ettiği soru cevap buldu: Amerika Eylem Tok ve oğlunu Türkiye'ye teslim edebilir

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ehliyetsiz kullandığı araçla bir kişinin ölümüne dört kişinin yaralanmasına neden olan kazanın ardından annesi yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C'yu, yurt dışına kaçırması Türkiye'nin gündemini sarstı. Eylem Tok ve oğlu önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçmıştı. Baba Bülent Cihantimur da 'suçluyu kayırma' suçundan ifade vermek üzere savcılığa çağırıldı. Türkiye'ye iade edilip edilmeyecekleri ise merak konusu oldu. Peki, ABD kendi vatandaşını iade eder mi? Milletlerarası hukuk ne diyor? Ceza Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sınar, herkesin aklındaki sorunun yanıtını verdi. Sınar, “ABD ile Türkiye arasında suçluların iadesine ilişkin ikili bir antlaşma var. Suçlu, bu durumda ABD vatandaşı olsa bile iade edilebilir” dedi.

#Eylem Tok
#trafik kazası
#ABD
#Adalet Bakanlığı
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